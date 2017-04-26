Барселона. Карен Хачанов взял верх над Пабло Куэвасом
56-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, на двух
тай-брейках одолел уругвайца Пабло Куэваса, занимающего 26-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (5), 7/6 (5) во втором круге турнира в Барселоне.
Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. За это время они реализовали по два
В 1/8 финала соревнований Barcelona Open Banc Sabadell Хачанов померится силами с бельгийцем Давидом Гоффином.
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