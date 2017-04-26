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https://sport.mail.ru/news/tennis/29564323/
26 апреля 2017, 20:44 | Теннис | GoTennis.ru

Барселона. Карен Хачанов взял верх над Пабло Куэвасом

56-я ракетка мира, россиянин Карен Хачанов, на двух тай-брейках одолел уругвайца Пабло Куэваса, занимающего 26-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (5), 7/6 (5) во втором круге турнира в Барселоне.

Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. За это время они реализовали по два брейк-пойнта. При этом 20-летний Хачанов сделал два эйса и ни разе не ошибся при подаче, а 31-летний Куэвас один раз подал навылет и допустил три двойные ошибки. Это была первая встреча спортсменов.

В 1/8 финала соревнований Barcelona Open Banc Sabadell Хачанов померится силами с бельгийцем Давидом Гоффином.
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