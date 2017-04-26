Барселона. Карен Хачанов взял верх над Пабло Куэвасом

Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. За это время они реализовали по два брейк-пойнта. При этом 20-летний Хачанов сделал два эйса и ни разе не ошибся при подаче, а 31-летний Куэвас один раз подал навылет и допустил три двойные ошибки. Это была первая встреча спортсменов.

В 1/8 финала соревнований Barcelona Open Banc Sabadell Хачанов померится силами с бельгийцем Давидом Гоффином.