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https://sport.mail.ru/news/tennis/29564053/
26 апреля 2017, 20:27 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный и Трет Хьюи вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Будапеште

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи успешно стартовали на турнире в Будапеште (призовой фонд 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/8 финала парного разряда Мирный и Хьюи обыграли сегодня еще один интернациональный тандем Райан Харрисон (США) / Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3.

Теперь в четвертьфинальной встрече белорусско-филиппинская пара будет соперничать с австралийско-шведским дуэтом Сэм Грот / Роберт Линдстедт (Швеция).

Соревнования в венгерской столице завершатся 30 апреля.

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