Максим Мирный и Трет Хьюи вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Будапеште
26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи успешно стартовали на турнире в Будапеште (призовой фонд 482 тыс. евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/8 финала парного разряда Мирный и Хьюи обыграли сегодня еще один интернациональный тандем Райан Харрисон (США) / Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3.
Теперь в четвертьфинальной встрече
Соревнования в венгерской столице завершатся 30 апреля.
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