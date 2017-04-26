Максим Мирный и Трет Хьюи вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Будапеште

В матче 1/8 финала парного разряда Мирный и Хьюи обыграли сегодня еще один интернациональный тандем Райан Харрисон (США) / Майкл Винус (Новая Зеландия) — 6:3, 6:3.

Теперь в четвертьфинальной встрече белорусско-филиппинская пара будет соперничать с австралийско-шведским дуэтом Сэм Грот / Роберт Линдстедт (Швеция).

Соревнования в венгерской столице завершатся 30 апреля.