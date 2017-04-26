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https://sport.mail.ru/news/tennis/29563798/
26 апреля 2017, 20:02 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Веснина: Сомневаюсь, что Шарапова сразу начнёт побеждать всех соперниц

Россиянка Елена Веснина поделилась ожиданиями от возвращения на корт своей соотечественницы Марии Шараповой.

«Возвращение Шараповой — очень популярная тема в России. Её все очень ждут. Прошло уже 15 месяцев, так что все находятся в нетерпении. Кажется, что её дисквалификация длилась очень долго. Сомневаюсь, что она сразу начнёт показывать свой лучший теннис и побеждать всех соперниц.

Будучи спортсменкой, могу заверить, что даже после одной-двух недель перерыва бывает сложно войти в ритм. Давайте подождём и посмотрим, что она покажет в первом матче. Это ведь Мария Шарапова. Она любит грунт и является двукратной победительницей этого турнира, — приводит слова Весниной ESPN.
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