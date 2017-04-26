Елена Веснина: Сомневаюсь, что Шарапова сразу начнёт побеждать всех соперниц

«Возвращение Шараповой — очень популярная тема в России. Её все очень ждут. Прошло уже 15 месяцев, так что все находятся в нетерпении. Кажется, что её дисквалификация длилась очень долго. Сомневаюсь, что она сразу начнёт показывать свой лучший теннис и побеждать всех соперниц.

Будучи спортсменкой, могу заверить, что даже после одной-двух недель перерыва бывает сложно войти в ритм. Давайте подождём и посмотрим, что она покажет в первом матче. Это ведь Мария Шарапова. Она любит грунт и является двукратной победительницей этого турнира, — приводит слова Весниной ESPN.