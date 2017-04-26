Елена Веснина: Сомневаюсь, что Шарапова сразу начнёт побеждать всех соперниц
Россиянка Елена Веснина поделилась ожиданиями от возвращения на корт своей соотечественницы Марии Шараповой.
«Возвращение Шараповой — очень популярная тема в России. Её все очень ждут. Прошло уже 15 месяцев, так что все находятся в нетерпении. Кажется, что её дисквалификация длилась очень долго. Сомневаюсь, что она сразу начнёт показывать свой лучший теннис и побеждать всех соперниц.
Будучи спортсменкой, могу заверить, что даже после
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