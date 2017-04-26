Барселона. Рафаэль Надаль отдал сопернику лишь три гейма

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За это время 30-летний Надаль сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 33-летний соперник ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу испанца.

В 1/8 финала соревнований Barcelona Open Banc Sabadell Надаль скрестит ракетки с южноафриканцем Кевином Андерсоном.