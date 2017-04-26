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https://sport.mail.ru/news/tennis/29563797/
26 апреля 2017, 20:01 | Теннис | GoTennis.ru

Барселона. Рафаэль Надаль отдал сопернику лишь три гейма

Пятая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, в двух партиях переиграл бразильца Рожерио Дутру Да Силву, занимающего 69-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/2 во втором круге турнира в Барселоне.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За это время 30-летний Надаль сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал пять брейк-пойнтов, а его 33-летний соперник ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу испанца.

В 1/8 финала соревнований Barcelona Open Banc Sabadell Надаль скрестит ракетки с южноафриканцем Кевином Андерсоном.
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