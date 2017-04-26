Барселона. Рафаэль Надаль отдал сопернику лишь три гейма
Пятая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, в двух партиях переиграл бразильца Рожерио Дутру Да Силву, занимающего 69-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/2 во втором круге турнира в Барселоне.
Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. За это время 30-летний Надаль сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал пять
В 1/8 финала соревнований Barcelona Open Banc Sabadell Надаль скрестит ракетки с южноафриканцем Кевином Андерсоном.
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