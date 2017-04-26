Штутгарт. Симона Халеп сломила сопротивление Барборы Стрыковой
Пятая ракетка мира, румынка Симона Халеп, в двух партиях переиграла чешку Барбору Стрыкову, занимающую 17-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/3 во втором круге турнира в Штутгарте.
Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время 25-летняя Халеп сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть
Следующей соперницей Халеп на соревнованиях Porsche Tennis Grand Prix будет либо британка Йоханна Конта, либо латвийка Анастасия Севастова.
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