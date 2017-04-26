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https://sport.mail.ru/news/tennis/29563347/
26 апреля 2017, 19:03 | Теннис | GoTennis.ru

Штутгарт. Симона Халеп сломила сопротивление Барборы Стрыковой

Пятая ракетка мира, румынка Симона Халеп, в двух партиях переиграла чешку Барбору Стрыкову, занимающую 17-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/2, 6/3 во втором круге турнира в Штутгарте.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время 25-летняя Халеп сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 31-летняя Стрыкова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу румынки.

Следующей соперницей Халеп на соревнованиях Porsche Tennis Grand Prix будет либо британка Йоханна Конта, либо латвийка Анастасия Севастова.
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