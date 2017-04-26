Штутгарт. Симона Халеп сломила сопротивление Барборы Стрыковой

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время 25-летняя Халеп сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 31-летняя Стрыкова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу румынки.

Следующей соперницей Халеп на соревнованиях Porsche Tennis Grand Prix будет либо британка Йоханна Конта, либо латвийка Анастасия Севастова.