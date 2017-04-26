Мэрри Карилло: Многие теннисистки подумали, что только в мельдонии был секрет успеха Шараповой

«Шарапова принимала мельдоний на протяжении десяти лет и за это время провела множество тяжелейших трёхсетовых поединков. Многие теннисистки подумали, что только в этом и заключался секрет её успеха. Поэтому они так негативно к ней относятся. Тут уже ничго не поделаешь», — приводит слова Карилло ESPN.