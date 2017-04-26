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https://sport.mail.ru/news/tennis/29562800/
26 апреля 2017, 18:13 | Теннис | GoTennis.ru

Мэрри Карилло: Многие теннисистки подумали, что только в мельдонии был секрет успеха Шараповой

Обозреватель Tennis Channel Мэри Карилло объяснило негативное отношение к россиянке Марии Шараповой её коллег по цеху.

«Шарапова принимала мельдоний на протяжении десяти лет и за это время провела множество тяжелейших трёхсетовых поединков. Многие теннисистки подумали, что только в этом и заключался секрет её успеха. Поэтому они так негативно к ней относятся. Тут уже ничго не поделаешь», — приводит слова Карилло ESPN.
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