Мэрри Карилло: Многие теннисистки подумали, что только в мельдонии был секрет успеха Шараповой
Обозреватель Tennis Channel Мэри Карилло объяснило негативное отношение к россиянке Марии Шараповой её коллег по цеху.
«Шарапова принимала мельдоний на протяжении десяти лет и за это время провела множество тяжелейших трёхсетовых поединков. Многие теннисистки подумали, что только в этом и заключался секрет её успеха. Поэтому они так негативно к ней относятся. Тут уже ничго не поделаешь», — приводит слова Карилло ESPN.
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