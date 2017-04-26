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https://sport.mail.ru/news/tennis/29562792/
26 апреля 2017, 18:16 | Теннис | БЕЛТА

Тарпищев: Мария Шарапова вернется в элиту мирового тенниса в ближайшие 6 месяцев

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возвращение Марии Шараповой в элиту мирового тенниса произойдет в ближайшие шесть месяцев. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Мария <span class=error>Шарапова</span> является идеальной по поведению спортсменкой. Случай с <span class=error>мельдонием</span> — ошибка команды теннисистки иных мнений быть не может. Не считаю что Мария <nobr>где-то </nobr>себя скомпрометировала — рассказал <span class=error>Шамиль</span> Тарпищев. Увеличить
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«Мария Шарапова является идеальной по поведению спортсменкой. Случай с мельдонием — ошибка команды теннисистки, иных мнений быть не может. Не считаю, что Мария где-то себя скомпрометировала. Как пройдет ее возвращение в мировой тур? Это серьезный вопрос. Мария Шарапова фанатично предана виду спорта, все время тренировалась и находится в хороших физических кондициях. Однако нервная система, параметры внимания атлета еще далеки от идеальных. На мой взгляд, возвращение в элиту Марии Шараповой произойдет в ближайшие шесть месяцев», — рассказал Шамиль Тарпищев.

Теннисистка проведет сегодня свой первый официальный матч после наказания за употребление мельдония. На турнире Porshe Tennis Gran Prix в Штутгарте в первом круге она сыграет с итальянкой Робертой Винчи (19.30). Все билеты на эту встречу были раскуплены заранее.

Мария Шарапова в марте 2016-го была уличена в применении мельдония и дисквалифицирована на два года. После истории с теннисисткой началась серия разоблачений в применении этого препарата. Осенью 2016 года Международный спортивный суд в Лозанне (CAS) сократил срок ее дисквалификации с двух лет до одного года и трех месяцев.

Теннисистка за свою карьеру побеждала на 35 турнирах под эгидой WTA, пять раз выигрывала в одиночном разряде в финалах Большого шлема.

Родители Марии Шараповой родом из Гомеля. Став одним из самых высокооплачиваемых профессиональных спортсменов, Мария Шарапова основала фонд, который поддерживает проекты в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, в Беларуси, России и Украине.

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