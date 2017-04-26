Тарпищев: Мария Шарапова вернется в элиту мирового тенниса в ближайшие 6 месяцев

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«Мария Шарапова является идеальной по поведению спортсменкой. Случай с мельдонием — ошибка команды теннисистки, иных мнений быть не может. Не считаю, что Мария где-то себя скомпрометировала. Как пройдет ее возвращение в мировой тур? Это серьезный вопрос. Мария Шарапова фанатично предана виду спорта, все время тренировалась и находится в хороших физических кондициях. Однако нервная система, параметры внимания атлета еще далеки от идеальных. На мой взгляд, возвращение в элиту Марии Шараповой произойдет в ближайшие шесть месяцев», — рассказал Шамиль Тарпищев.

Теннисистка проведет сегодня свой первый официальный матч после наказания за употребление мельдония. На турнире Porshe Tennis Gran Prix в Штутгарте в первом круге она сыграет с итальянкой Робертой Винчи (19.30). Все билеты на эту встречу были раскуплены заранее.

Мария Шарапова в марте 2016-го была уличена в применении мельдония и дисквалифицирована на два года. После истории с теннисисткой началась серия разоблачений в применении этого препарата. Осенью 2016 года Международный спортивный суд в Лозанне (CAS) сократил срок ее дисквалификации с двух лет до одного года и трех месяцев.

Теннисистка за свою карьеру побеждала на 35 турнирах под эгидой WTA, пять раз выигрывала в одиночном разряде в финалах Большого шлема.

Родители Марии Шараповой родом из Гомеля. Став одним из самых высокооплачиваемых профессиональных спортсменов, Мария Шарапова основала фонд, который поддерживает проекты в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, в Беларуси, России и Украине.