Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29562436/
26 апреля 2017, 17:52 | Теннис | Спорт-Экспресс

Радванска ответила агенту Шараповой

Полька Агнешка Радванска заявила, что не знает, кто такой агент Марии Шараповой Макс Айзенбад.

Полька <span class=error>Агнешка</span> <span class=error>Радванска</span> заявила что не знает кто такой агент Марии <span class=error>Шараповой</span> Макс Айзенбад. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Американец после слов Радванской и Возняцки о том, что Шараповой не должны давать wild card на турниры «Большого шлема», назвал обеих теннисисток «середняками, которые никогда ничего не выигрывали». Сегодня стало известно, что Айзенбад получил за это выговор от главы WTA Стива Саймона.

— Могу ли я прокомментировать слова Айзенбада? А кто такой Макс? Кто этот парень? Вот мой комментарий, — приводит The Times слова Радванской.

Напомним, что сегодня в 19.30 по московскому времени Шарапова начнет свой первый официальный матч после 15-месячной дисквалификации. Соперницей россиянки на турнире в Штутгарте будет 34-летняя итальянка Роберта Винчи.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Компания Porsche возобновила полноценное сотрудничество с Шараповой

Компания Porsche возобновила полноценное сотрудничество с Шараповой

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Немецкая компания Porsche возобновила сотрудничество с российской теннисисткой Марией Шараповой, которое приостанавливалось на время дисквалификации спортсменки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Еще 7 новостей  Все новости
25 апреля

"Каррера хочет пять новичков. На трансферы выделят 30 миллионов евро"

Алексей Ягудин: "Зенит" - "Урал": что за хрень"

Овечкина чуть не "сломали"