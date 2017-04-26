Федерации тенниса Беларуси и России нацелены на долгосрочное сотрудничество

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Соглашение предполагает обмен опытом в подготовке резерва, стажировки тренеров, технического персонала, обеспечивающего работу теннисных кортов с разным покрытием. По мнению председателя Белорусской теннисной федерации (БТФ) Александра Шакутина, сотрудничество будет долгосрочным и предполагает также консультации российской стороны в отношениях с международными структурами. «Федерация тенниса России имеет серьезную научную и медицинскую базу в развитии вида спорта, охотно делится новыми разработками для подготовки белорусских спортсменов и тренеров. Мы очень признательны российским коллегам за поддержку. Уверен, сообща нам удастся воспитать новое поколение ярких игроков», — сказал Александр Шакутин.

Руководители двух федераций детально обсудили подготовку и переход молодых игроков из детского спорта во взрослый. «У России и Беларуси одна теннисная школа еще со времен СССР. Меморандум позволяют наметить стратегию развития вида спорта с поддержкой государства, чем не могут похвастаться в других странах, — отметил президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Технологии тренировок в современном теннисе хорошо известны, но это единственный вид спорта, который не походит под стандарты тренировочного процесса, игра не лимитирована по времени. Теннисная ракетка сейчас — это продукт высоких технологий, позволивший значительно увеличить скорость перемещения по корту. Всеми своими наработками по подготовке молодых игроков мы готовы поделиться с белорусской стороной».

Президент федерации тенниса России также поздравил женскую сборную Беларуси с победой и выходом в финал Кубка Федерации, который в ноябре текущего года состоится в Минске.

Как сообщалось, Белорусская теннисная федерация подписала также соглашение о сотрудничестве с коллегами из Швейцарии. В ближайший год при активном участии БТФ в Минске появится восемь теннисных центров. Два из них будут построены при поддержке государства.

«Уже выделены участки, на которых будут построены центры, два из них за счет бюджета. Крупный теннисный комплекс появится у ФОК “Серебрянка”, расширится уже существующий центр на улице Жудро. Еще шесть клубов будут частными. Также активно появляются теннисные комплексы в регионах. К примеру, уже хорошо известны грунтовые корты в Солнечном под Воложином, появились центры в Лиде и Гродно», — рассказал Александр Шакутин.