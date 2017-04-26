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26 апреля 2017, 15:51 | Теннис | Чемпионат.com

Веснина победила Касаткину и сыграет с Суарес-Наварро на турнире в Штутгарте

Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг турнира в Штутгарте, обыграв свою соотечественницу Дарью Касаткину со счётом 7:6 (7:2), 6:2.

Россиянка Елена <span class=error>Веснина</span> вышла во второй круг турнира в Штутгарте обыграв свою соотечественницу Дарью <span class=error>Касаткину</span> со счётом 7:6 (7:2) 6:2. Увеличить
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Олимпийская чемпионка 2016 года 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Веснина поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро.
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