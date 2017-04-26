Веснина победила Касаткину и сыграет с Суарес-Наварро на турнире в Штутгарте

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Олимпийская чемпионка 2016 года 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.