Ударница Кербер, рекорд и беременность Уильямс. Что происходило в WTA в отсутствие Шараповой

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СУПЕРСЕЗОН КЕРБЕР

Ангелик Кербер выиграла тот самый Australian Open, на котором Мария Шарапова провела свой последний до сего момента матч. Сломив сопротивление Серены Уильямс в финале, немка потом ныряла в реку Ярру. Случайным тот успех не назовешь, поскольку в следующие месяцы немка дошла до финала Уимблдона и взяла титул еще и на US Open, после чего стала первой ракеткой мира. В сезоне-2017 дела у Кербер пока идут со скрипом, но она умудряется бороться с Уильямс-младшей, которая не играет с января, за первое место в рейтинге.

ИСПАНСКИЙ GARROS

Единственный турнир «Большого шлема», который у Кербер не получился, — это Roland Garros. Там правила бал Гарбинье Мугуруса. Выдав несколько классных матчей и полностью переиграв в титульной встрече Серену Уильямс, она стала первой за много лет представительницей Испании, победившей на «Шлеме». После триумфа, правда, испанка немного забуксовала. После Парижа она не выиграла больше ни одного титула. Тем не менее, сохраняет свою позицию в Top-10 и, когда здорова, рассматривается как фаворит любого турнира, в котором участвует.

РОССИЯ — ЧЕМПИОН! ПУЭРТО-РИКО — ЧЕМПИОН!

Ни для кого не секрет, что Мария Шарапова мечтает об олимпийском золоте и возлагала большие надежды на Игры в Рио, которые, увы, была вынуждена пропустить. А на олимпийском турнире происходили удивительные события. Последним звеном их цепи стала громкая победа Моники Пуиг, взявшей в финале верх над Кербер. Эта теннистка стала первой олимпийской чемпионкой из Пуэрто-Рико и национальной героиней. А в парном разряде блестящую и очень желанную победу одержали Елена Веснина и Екатерина Макарова.

РЕТРОФИНАЛ УИЛЬЯМС И СУПЕРРЕКОРД СЕРЕНЫ

Пока Мария отбывала дисквалификацию, ее самая принципиальная соперница Серена Уильямс вела охоту на рекорды. И все-таки смогла перекрыть достижение Штеффи Граф по числу побед на турнирах «Большого шлема». Переиграв Кербер в финале прошлогоднего Уимблдона, американка завоевала свой 22-й титул догнав немецкую легенду. А победа в Австралии в январе 2017-го сделала Уильямс-младшую единоличной рекордсменкой Открытой эры.

Удивительно, что в решающем поединке Australian Open 35-летней Серене противостояла ее 36-летняя сестра Винус. Сестры впервые встретились в финале «Шлема» в 2001 году, а в последний раз до этого сражались за титул на Уимблдоне-2009. Вот уж действительно финал в стиле «ретро».

СЫН АЗАРЕНКО, БЕРЕМЕННОСТЬ СЕРЕНЫ

С вынужденным уходом Шараповой разыгралась оправившаяся от травмы Виктория Азаренко. Прошлой весной она оформила «солнечный дубль», на супертурнирах в Индиан-Уэллсе и Майами и помогла сборной Белоруссии войти в Мировую группу Кубка федерации, а вскоре после этого объявила о беременности. 19 декабря 27-летняя теннисистка родила сына Лео, а сейчас вовсю готовится к возвращению на корт, намеченному на вторую половину лета.

А буквально неделю назад о том, что она скоро станет мамой, сообщила и Серена Уильямс. Появление на свет их с Алексисом Оганяном первенца ожидается в сентябре, а через год — следующей весной — американка планирует вернуться на корт. «Жду-не дождусь, когда увижу своего малыша в игроцкой ложе, — говорит она. — Надеюсь, он не будет очень много плакать».