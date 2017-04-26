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26 апреля 2017, 12:39 | Теннис | Спорт-Экспресс

Roland Garros объявит решение по Шараповой 16 мая в 20:00

Организаторы второго в сезоне турнира «Большого шлема» Roland Garros объявят свое решение о выступлении российской суперзвезды Марии Шараповой в прямой трансляции в своем официальном аккаунте в «Фейсбуке» 16 мая в 19:00 по местному времени (20:00 по московскому), сообщает «Твиттер» турнира.

Организаторы второго в сезоне турнира Большого шлема Roland Garros объявят свое решение о выступлении российской суперзвезды Марии <span class=error>Шараповой</span> в прямой трансляции в своем официальном аккаунте в Фейсбуке 16 мая в 19:00 по местному времени (20:00 по московскому). Увеличить
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© AP 2017

Открытый чемпионат Франции пройдет на кортах Roland Garros с 27 мая по 11 июня. Мария Шарапова, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию, возвращается к соревновательной деятельности сегодня на турнире в Штутгарте. Заявка на French Open уже сформирована, и Шарапова, не имеющая рейтинга, в нее не попала. Она может стать участницей квалификации грунтового мэйджора, если наберет достаточно очков в Штутгарте. Напрямую в основную сетку попасть россиянка может, только если организаторы предоставят ей wild card.
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Новости Тенниса

Компания Porsche возобновила полноценное сотрудничество с Шараповой

Компания Porsche возобновила полноценное сотрудничество с Шараповой

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Немецкая компания Porsche возобновила сотрудничество с российской теннисисткой Марией Шараповой, которое приостанавливалось на время дисквалификации спортсменки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
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