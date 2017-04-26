Roland Garros объявит решение по Шараповой 16 мая в 20:00
Организаторы второго в сезоне турнира «Большого шлема» Roland Garros объявят свое решение о выступлении российской суперзвезды Марии Шараповой в прямой трансляции в своем официальном аккаунте в «Фейсбуке» 16 мая в 19:00 по местному времени (20:00 по московскому), сообщает «Твиттер» турнира.
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© AP 2017
Открытый чемпионат Франции пройдет на кортах Roland Garros с 27 мая по 11 июня. Мария Шарапова, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию, возвращается к соревновательной деятельности сегодня на турнире в Штутгарте. Заявка на French Open уже сформирована, и Шарапова, не имеющая рейтинга, в нее не попала. Она может стать участницей квалификации грунтового мэйджора, если наберет достаточно очков в Штутгарте. Напрямую в основную сетку попасть россиянка может, только если организаторы предоставят ей wild card.
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