Шарапова сыграет с Винчи в Штутгарте при заполненных трибунах
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова при заполненных трибунах проведет свой первый матч после дисквалификации против итальянки Роберты Винчи, билеты на игру были проданы задолго до 26 апреля. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе турнира в Штутгарте, где пройдет матч.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Билетов уже давно нет, их раскупили задолго до матча. Категории билетов предусматривают посещение целого дня турнира, но матч Шарапова — Винчи абсолютно точно пройдет при аншлаге», — сказал собеседник агентства.
Дисквалификация Шараповой, которая длилась 15 месяцев, завершится 26 апреля. Организаторы турнира в Штутгарте предоставили теннисистке wild card (специальное приглашение).
В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев — начиная с 26 января 2016 года.
Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет 710,9 тыс. долларов. Матчи проходят на грунте.
Вместимость «Порше-арены», где будут проходить матчи турнира, составляет 4,2 тыс. человек.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter