Шарапова сыграет с Винчи в Штутгарте при заполненных трибунах

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Билетов уже давно нет, их раскупили задолго до матча. Категории билетов предусматривают посещение целого дня турнира, но матч Шарапова — Винчи абсолютно точно пройдет при аншлаге», — сказал собеседник агентства.

Дисквалификация Шараповой, которая длилась 15 месяцев, завершится 26 апреля. Организаторы турнира в Штутгарте предоставили теннисистке wild card (специальное приглашение).

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев — начиная с 26 января 2016 года.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет 710,9 тыс. долларов. Матчи проходят на грунте.

Вместимость «Порше-арены», где будут проходить матчи турнира, составляет 4,2 тыс. человек.