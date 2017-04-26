Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29556424/
26 апреля 2017, 12:33 | Теннис | ТАСС

Шарапова сыграет с Винчи в Штутгарте при заполненных трибунах

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова при заполненных трибунах проведет свой первый матч после дисквалификации против итальянки Роберты Винчи, билеты на игру были проданы задолго до 26 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира в Штутгарте, где пройдет матч.

Билетов уже давно нет их раскупили задолго до матча. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Билетов уже давно нет, их раскупили задолго до матча. Категории билетов предусматривают посещение целого дня турнира, но матч Шарапова — Винчи абсолютно точно пройдет при аншлаге», — сказал собеседник агентства.

Дисквалификация Шараповой, которая длилась 15 месяцев, завершится 26 апреля. Организаторы турнира в Штутгарте предоставили теннисистке wild card (специальное приглашение).

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев — начиная с 26 января 2016 года.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет 710,9 тыс. долларов. Матчи проходят на грунте.

Вместимость «Порше-арены», где будут проходить матчи турнира, составляет 4,2 тыс. человек.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Компания Porsche возобновила полноценное сотрудничество с Шараповой

Компания Porsche возобновила полноценное сотрудничество с Шараповой

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Немецкая компания Porsche возобновила сотрудничество с российской теннисисткой Марией Шараповой, которое приостанавливалось на время дисквалификации спортсменки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Еще 7 новостей  Все новости
26 апреля

Компания Porsche возобновила полноценное сотрудничество с Шараповой

Кириленко: баскетболисты ЦСКА приучили болельщиков к выходу в "Финал четырех" Евролиги

Команда Ефимовой проведет подготовку к турниру "Маре Нострум" на Кипре