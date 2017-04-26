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https://sport.mail.ru/news/tennis/29555345/
26 апреля 2017, 10:55 | Теннис | ТАСС

Тарпищев: Шарапова способна вернуться в элиту мирового тенниса через полгода

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова способна выйти на своей прежний уровень через полгода. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Дисквалификация россиянки завершается 26 апреля организаторы турнира в Штутгарте предоставили россиянке wild card. Увеличить
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Дисквалификация Шараповой завершается 26 апреля, организаторы турнира в Штутгарте предоставили россиянке wild card (специальное приглашение). Первый матч после возвращения она проведет в среду против 34-летней итальянки Роберты Винчи.

«Все мы, конечно, заждались возвращения Шараповой, — подчеркнул Тарпищев. — Ее возвращение на корт — важное событие, но главный вопрос в том, как быстро она вернет свою форму, как быстро вернется к игровому ритму. Думаю, на топовый уровень, в элиту мирового тенниса Шарапова вернется где-то через полгода. Сразу ожидать от нее успехов и побед вряд ли придется».

Турнир в Штутгарте имеет третью категорию серии «премьер» — для турниров с призовым фондом от $600 тыс. до $1 млн. На прошлой неделе турнир аналогичной категории прошел в американском Чарльстоне и завершился победой россиянки Дарьи Касаткиной. В Штутгарте будут разыграны $710,9 тыс. призовых, матчи проходят на грунтовом покрытии «Порше-арены».

В начале марта прошлого года Шарапова созвала пресс-конференцию, где объявила об обнаружении в ее допинг-пробе запрещенного с 1 января прошлого года вещества мельдоний, который содержался в принимаемом ей более 10 лет препарате «милдронат». При этом Шарапова рассказала, что употребляла препарат и после включения мельдония в список запрещенных веществ, потому была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса на два года. Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок дисквалификации россиянки на 15 месяцев — начиная с 26 января 2016 года.
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