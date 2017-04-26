Вне большого тенниса: жизнь Марии Шараповой во время дисквалификации
В среду российская теннисистка, отстраненная на 15 месяцев
из-за «мельдониевого дела», впервые примет участие в официальном турнире.
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26 апреля заканчивается дисквалификация российской теннисистки Марии Шараповой. Она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой wild card. Соперницей россиянки в первом круге станет итальянская спортсменка Роберта Винчи.
В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что провалила допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество — мельдоний. В июне Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала ее на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.
ТАСС собрал информацию о жизни спортсменки вне большого тенниса.
Спортивная жизнь во время дисквалификации
После объявления о сокращении срока отстранения Шарапова заявила, что «не прекращала тренироваться» и «считает дни до возвращения на корт». Также спортсменка отмечала, что не опасается свиста с трибун в свой адрес после окончания дисквалификации.
В октябре россиянка приняла участие в благотворительном турнире. Все вырученные средства от него были направлены в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Шарапова в паре с 16-летней американкой Тэйлор Джонсон уступила дуэту Мартина Навратилова / Лизель Хубер. Во втором матче бывшая первая ракетка мира и семикратный победитель турниров Большого шлема Джон Макинрой победили пару Мартина Навратилова / Энди Роддик.
В конце того же месяца Шарапова была исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). На момент исключения она занимала 93-е место. Россиянка сможет вернуться в рейтинг в 2017 году, как только сыграет на трех турнирах.
В середине декабря Шарапова сыграла выставочный матч против олимпийской чемпионки пуэрториканки Моники Пуиг. Российская спортсменка встречу проиграла.
Также планировалось, что в декабре Шарапова примет участие в матчах Международной теннисной
Несмотря на
Спонсорские и партнерские контракты
На фоне допингового скандала Шарапова впервые за 12 лет уступила первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок по версии журнала Forbes американской теннисистке Серене Уильямс.
Дисквалификация негативно сказалась на спонсорских и партнерских контрактах спортсменки. Так, производитель экипировки Nike, с которым у Шараповой было заключено соглашение до 2018 года, приостановил с ней сотрудничество. Автомобильный бренд Porsche разорвал контракт с теннисисткой за год до его окончания. Швейцарская часовая компания TAG Heuer решила не возобновлять сотрудничество со спортсменкой.
В 2016 году
В ноябре 2016 года стало известно, что теннисистка будет восстановлена в статусе посла доброй воли ООН после завершения дисквалификации. Шарапова является представителем организации с 2007 года, сотрудничество с ней было приостановлено в результате
Бизнес и образование
В мае 2016 года стартовала продажа шоколада под брендом Sugarpova, единственным владельцем которого является теннисистка. Он производится совместно с известным Домом шоколада Baron Chocolatier.
После объявления о двухгодичном отстранении от тенниса россиянка поступила в Гарвардскую школу бизнеса. Основными направлениями обучения в заведении, основанном в 1908 году, считаются
В конце сентября Шарапова приобрела долю в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) — организации, которая проводит турниры по смешанным единоборствам. Наряду с теннисисткой акции приобрели актеры Бен Аффлек, Сильвестр Сталлоне и Марк Уолберг, солист группы Maroon 5 Адам Левин, игроки в американский футбол Кэм Ньютон и Том Брэди, а также теннисистки Серена и Винус Уильямс.
В сентябре 2017 года теннисистка планирует выпустить свою автобиографию на английском языке. Книга под названием Unstoppable. My Life So Far («Непобедимая. История моей жизни») уже доступна для предварительного заказа.
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