Вне большого тенниса: жизнь Марии Шараповой во время дисквалификации

26 апреля заканчивается дисквалификация российской теннисистки Марии Шараповой. Она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой wild card. Соперницей россиянки в первом круге станет итальянская спортсменка Роберта Винчи.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что провалила допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество — мельдоний. В июне Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала ее на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

ТАСС собрал информацию о жизни спортсменки вне большого тенниса.

Спортивная жизнь во время дисквалификации

После объявления о сокращении срока отстранения Шарапова заявила, что «не прекращала тренироваться» и «считает дни до возвращения на корт». Также спортсменка отмечала, что не опасается свиста с трибун в свой адрес после окончания дисквалификации.

В октябре россиянка приняла участие в благотворительном турнире. Все вырученные средства от него были направлены в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Шарапова в паре с 16-летней американкой Тэйлор Джонсон уступила дуэту Мартина Навратилова / Лизель Хубер. Во втором матче бывшая первая ракетка мира и семикратный победитель турниров Большого шлема Джон Макинрой победили пару Мартина Навратилова / Энди Роддик.

В конце того же месяца Шарапова была исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). На момент исключения она занимала 93-е место. Россиянка сможет вернуться в рейтинг в 2017 году, как только сыграет на трех турнирах.

В середине декабря Шарапова сыграла выставочный матч против олимпийской чемпионки пуэрториканки Моники Пуиг. Российская спортсменка встречу проиграла.

Также планировалось, что в декабре Шарапова примет участие в матчах Международной теннисной премьер-лиги, однако в итоговый список участников она не вошла.

Несмотря на допинг-скандал, россиянка заняла 11-е место в рейтинге самых популярных теннисисток по версии WTA. Первой стала немка Ангелик Кербер, еще одна представительница России Светлана Кузнецова расположилась на 17-й позиции.

Спонсорские и партнерские контракты

На фоне допингового скандала Шарапова впервые за 12 лет уступила первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок по версии журнала Forbes американской теннисистке Серене Уильямс.

Дисквалификация негативно сказалась на спонсорских и партнерских контрактах спортсменки. Так, производитель экипировки Nike, с которым у Шараповой было заключено соглашение до 2018 года, приостановил с ней сотрудничество. Автомобильный бренд Porsche разорвал контракт с теннисисткой за год до его окончания. Швейцарская часовая компания TAG Heuer решила не возобновлять сотрудничество со спортсменкой.

В 2016 году из-за допинг-скандала Шарапова потеряла около $4,5 млн (исходя из выступлений теннисистки в трех последних сезонах). Точная сумма, которой спортсменка недосчиталась из-за расторжения и приостановления спонсорских контрактов, неизвестна.

В ноябре 2016 года стало известно, что теннисистка будет восстановлена в статусе посла доброй воли ООН после завершения дисквалификации. Шарапова является представителем организации с 2007 года, сотрудничество с ней было приостановлено в результате допинг-скандала.

Бизнес и образование

В мае 2016 года стартовала продажа шоколада под брендом Sugarpova, единственным владельцем которого является теннисистка. Он производится совместно с известным Домом шоколада Baron Chocolatier.

После объявления о двухгодичном отстранении от тенниса россиянка поступила в Гарвардскую школу бизнеса. Основными направлениями обучения в заведении, основанном в 1908 году, считаются бизнес-администрирование и докторские программы.

В конце сентября Шарапова приобрела долю в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) — организации, которая проводит турниры по смешанным единоборствам. Наряду с теннисисткой акции приобрели актеры Бен Аффлек, Сильвестр Сталлоне и Марк Уолберг, солист группы Maroon 5 Адам Левин, игроки в американский футбол Кэм Ньютон и Том Брэди, а также теннисистки Серена и Винус Уильямс.

В сентябре 2017 года теннисистка планирует выпустить свою автобиографию на английском языке. Книга под названием Unstoppable. My Life So Far («Непобедимая. История моей жизни») уже доступна для предварительного заказа.