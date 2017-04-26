Второе пришествие Марии

Вы ждали этого дня? Он настал. Вам интересно, как встретят российскую звезду счастливчики, которым повезет попасть на трибуны? Сможет ли знаменитая теннисистка сохранить традиционно невозмутимое выражение лица, выходя на корт после всего, что с ней случилось? Какой наряд она выберет для этого особенного дня в конце концов? Ответы на эти вопросы узнаем сегодня. 15 месяцев тишины подошли к концу. В среду под сводами «Порше-Арены» снова раздадутся так горячо любимые всем теннисным миром звонкие стоны Шараповой.

АЖИОТАЖ В ШТУТГАРТЕ

Российская теннисистка, которой неделю назад исполнилось 30 лет, возвращается после перерыва, составившего 1 год и 3 месяца. После обидной дисквалификации, наложенной не столько за прием запрещенного препарата — знай Шарапова об изменениях, немедленно бы его прекратила, — сколько за собственную халатность. Если бы теннисистка или кто-то из ее команды изучали обновленный список ВАДА, одной из самых драматичных историй в мировом спорте могло бы и не быть. Впрочем, сейчас, уже совсем не важно, кто, в чем и насколько сильно виноват. Долгие недели разбирательств, ожидания и тренировок в холостом режиме остались позади — Мария снова выходит на корт.

В Штутгарте, надо полагать, ни разу не пожалели, что пригласили Шарапову сыграть и дали ей wild card, ставшую в теннисном мире притчей во языцех. Ажиотаж турнир вызывает сумасшедший. Билеты на среду были распроданы за сутки после анонса приезда россиянки, журналистские аккредитации давно уже не выдаются. Можно было не сомневаться, что Марии, трехкратной чемпионке Штутгарта, предоставят лучшее игровое время, — так оно и получилась. Матч с участием нашей экс-первой ракетки мира откроет вечернюю программу — он намечен на 18.30 местного времени (19.30 по Москве).

На стадион Мария приедет намного раньше. На 9.15 у нее запланирована утренняя тренировка — первая на турнире. Пока продолжалась дисквалификация, россиянке запрещалось даже приближаться к «Порше-Арене». Но в Германию Шарапова прибыла заранее — в конце прошлой недели. Она выбрала для подготовки теннисный клуб со 125-летней историей в Зилленбухе, южном пригороде Штутгарта, где работала на соседнем корте с местными жителями и их детьми.

ПРОСТО МАРИЯ

Жребий определил в оппонентки Шараповой по одному из главных матчей в ее карьере Роберту Винчи. Повезло ли Марии с этим? Однозначно. Ей досталась «несеяная» соперница, которая к тому же до дисквалификации была для нее удобной. В двух предыдущих встречах с итальянкой россиянка ни разу не отдавала больше двух геймов за сет. Сейчас это, конечно, совсем ничего не гарантирует. Но не упустим из внимания и тот факт, что итальянская ветеранша сейчас не блещет: из семи своих последних поединков Винчи выиграла только один.

Вообще Роберта — душка. От нее не стоило ожидать колкостей и пакостей в адрес Марии. В понедельник СМИ растиражировали ее фразу о том, что она против предоставления Шараповой wild card (это вообще относилось к турниру в Риме, где в основную сетку не попадает ее заслуженная соотечественница Франческа Скьявоне), но на той же пресс-конференции Винчи называла свою ближайшую соперницу не иначе как Мария и подчеркивала, что не имеет ничего против нее самой. Итальянка говорила, что предстоящее возвращение — важное событие как для самой Шараповой, так и для всего тенниса в целом, и даже признавалась, что довольна жеребьевкой и взволнована тем, что сыграет именно с россиянкой.

О том, как перед своим первым после прошлогоднего Australian Open матчем волнуется Шарапова, можно только догадываться. Именно отсутствие игровой практики может стать главной проблемой российской суперзвезды. В том, что она отменно готова физически и не растеряла за год технических навыков, можно быть уверенными. А вот ощущение соревновательного духа не заменишь ничем. Шоу-турнир и показательный матч с Моникой Пюиг в Пуэрто-Рико — это крохи, по сравнению с регулярными выступлениями в туре. И именно их недостаток в сочетании с нервозностью, без которой наверняка не обойдется даже такая великая чемпионка, как Шарапова, пожалуй, могут помешать ей в первом матче на новом этапе карьеры.

Если Мария все же обыграет Винчи, то дальше будет только интереснее. Ведь в ее половине сетки не только Агнешка Радванска, которая выступила с критическими замечаниями о предоставлении Шараповой wild card, за что получила нелестный ответ от агента и друга россиянки Макса Айзенбада, и уже проиграла другой представительнице России Екатерине Макаровой, но и Гарбинье Мугуруса, как-то позволившая себе комментарий о том, что уже и не помнит, кто такая Шарапова, и Ангелик Кербер, которая в отсутствие россиянки выжала максимум из рейтинга WTA. Да и от российских дерби мы вовсе не станем отказываться.

Новая жизнь начинается не только у самой Шараповой, но и у всего женского тенниса, явно заскучавшего в последнее время без своих звезд, по разным причинам ушедших в тень. С возвращением, Мария!