Кузнецова: Возвращение Шараповой повысит интерес к теннису

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Россиянка Светлана Кузнецова успешно стартовала на турнире в Штутгарте. Со счётом 6:3, 5:7, 6:3 она переиграла голландку Кики Бертенс. В следующем раунде Кузнецова встретится с немкой Лаурой Зигемунд. По окончании первой встречи Кузнецова пообщалась с корреспондентом «Чемпионата» и рассказала о том, почему игра с Бертенс оказалась такой сложной, о задачах в Штутгарте, о беременности Серены Уильямс, о возвращении Марии Шараповой и многом другом.

«Я хорошо готова»

— Светлана, поздравляем с победой на старте турнира. Вы выглядите очень уставшей. Что тому причиной: первая игра на грунте в этом сезоне, первый матч на турнире, сильный соперник?

— Всё это вместе взятое. Тут очень сильный турнир, слабых соперниц нет, и я понимала, что предстоит очень трудный матч. В середине второго сета было ощущение, что мои ноги сейчас откажут. Я даже подумала: «Привет, доктор». Хорошо, что в третьем сете всё наладилось. И конечно очень рада, что удалось выиграть.

— С Бертенс у вас старые счёты — в прошлом году вы проиграли ей в матче Кубка Федерации. Хотелось взять реванш?

— В какой-то мере да. У нас и на «Ролан Гаррос» был трудный поединок… В предыдущем матче с ней я была не в лучших физических кондициях, накануне играла четырёхчасовой поединок. Сегодня перед игрой чувствовала себя намного лучше. Я хорошо готова, но всё равно по ходу игры было тяжело.

— В следующем круге вашей соперницей станет немка Зигемунд. Сложно будет играть против немки в Германии?

— Да, она очень хорошо сыграла тут в прошлом году. Я проиграла ей в сезоне-2016 в Мадриде. Ну и перед своей публикой она конечно постарается, ей нечего терять.

— Здесь в Штутгарте вы играли много раз, не раз выходили в полуфинал, в 2009 году выиграли этот турнир. А потом как отрезало: либо не играли, либо не очень удачно. На что рассчитываете в этом году?

— Я никогда не ставлю конкретных планов, но приехала сюда с удовольствием. Здесь всегда очень сильный состав и отличная организация. Этот турнир для многих первый в сезоне на грунте и для меня это тоже первый шаг на пути к «Ролан Гаррос».

«Теперь, если пропустишь турнир, будут спрашивать про беременность»

— Вы не были тут два года. Что-то изменилось?

— Да в общем-то не так много. Всё по-прежнему на очень высоком уровне.

— Как вы восприняли новость о беременности Серены Уильямс?

— Сначала, как и все, удивилась. А потом, конечно, порадовалась за неё. Это теперь такой тренд видимо: Вика, Серена… Чувствую, что скоро, если кто-то пропустит турнир, первая мысль у всех будет: «Не беременна ли она?».

— С другой стороны — одной сильной соперницей меньше?

— Ну так всегда в теннисе кто-то выбывает, кто-то возвращается, как Мария. Всегда, тем не менее, есть много сильных соперниц.

— Что думаете о возвращении Шараповой?

— Ну сейчас это главная тема, я за последние дни столько про это читала и слышала. Думаю, что её возвращение повысит интерес к теннису, но, наверное, ей понадобится время, чтобы выйти на прежний уровень.

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«Стала поклонницей «Барселоны»

— Наша сборная недавно проиграла в Fed Cup бельгийкам 2−3. Следили за игрой?

— Да, конечно, следила за счетом по лайвскору, мысленно поддерживала девушек и, конечно, расстроилась.

— Говорят, что Мировую группу расширят на будущий год до 16 команд. Не думаете опять сыграть за сборную?

— Пока очень рано об этом говорить. В теннисе сложно планировать что-то на 2 месяца вперед, тем более на год.

— Недавно мы видели вас на одном из матче футбольной «Барселоны», президент которой даже подарил вам футболку. Болеете за этот клуб?

— Я ведь жила в Барселоне 7 лет и, конечно, стала поклонницей этой команды, как и многие жители города.

— А как же «Зенит»?

— Ну, это немного другой уровень. Но я ведь лениградка и за «Зенит конечно тоже болею.