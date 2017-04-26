Ализе Корне: Не понимаю, как могут давать wild card игроку, который не прошёл допинг-тест

«Думаю, что действия WTA, продвигающей всюду игрока, чья допинг-проба дала положительный результат, являются позорными для всего тенниса. Да, в прошлом Шарапова теннисистка с большой буквы, однако те, кто пытается помочь ей с попаданием в основные сетки соревнований, поступают очень некрасиво.

Мария всё должна начинать с нуля. Не понимаю, почему возникли вообще разговоры о предоставлении ей wild card на «Ролан Гаррос». Может, стоит ещё красную дорожку перед ней выкатить? Увы, но сейчас теннис — это бизнес, — цитирует Корне французское издание L’Equipe.