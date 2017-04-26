Ализе Корне: Не понимаю, как могут давать wild card игроку, который не прошёл допинг-тест
Французская теннисистка Ализе Корне прокомментировала скорое возвращение россиянки Марии Шараповой на корт.
«Думаю, что действия WTA, продвигающей всюду игрока, чья
Мария всё должна начинать с нуля. Не понимаю, почему возникли вообще разговоры о предоставлении ей wild card на «Ролан Гаррос». Может, стоит ещё красную дорожку перед ней выкатить? Увы, но сейчас теннис — это бизнес, — цитирует Корне французское издание L’Equipe.
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