Макарова может сыграть с Шараповой во втором круге турнира в Штутгарте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В матче первого раунда россиянка обыграла седьмую «ракетку» турнира Агнешку Радванску из Польши со счетом 6:2, 6:4.

В следующем круге соперницей Макаровой станет победитель противостояния между россиянкой Марией Шараповой и итальянкой Робертой Винчи, их встреча пройдет 26 апреля.

Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония уже после того, как этот препарат попал в число запрещенных. Дисквалификация Шараповой завершается 26 апреля, организаторы турнира серии «премьер» в Штутгарте прислали россиянке специальное приглашение — «уайлд-кард» (wild card).