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25 апреля 2017, 23:43 | Теннис | ТАСС

Макарова может сыграть с Шараповой во втором круге турнира в Штутгарте

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Макарова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (призовой фонд — более $700 тысяч).

В матче первого раунда россиянка обыграла седьмую ракетку турнира <span class=error>Агнешку</span> Радванску из Польши. Увеличить
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В матче первого раунда россиянка обыграла седьмую «ракетку» турнира Агнешку Радванску из Польши со счетом 6:2, 6:4.

В следующем круге соперницей Макаровой станет победитель противостояния между россиянкой Марией Шараповой и итальянкой Робертой Винчи, их встреча пройдет 26 апреля.

Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония уже после того, как этот препарат попал в число запрещенных. Дисквалификация Шараповой завершается 26 апреля, организаторы турнира серии «премьер» в Штутгарте прислали россиянке специальное приглашение — «уайлд-кард» (wild card).
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