Каролина Плишкова: Всему теннису нужна такая звезда, как Шарапова

«Честно говоря, мне уже надоела эта тема, так я неоднократно высказывалась по этому поводу. Да, для этого турнира, а также многих других, возвращение Марии пойдёт только на руку.

В связи с беременностью сейчас не сможет играть Серена Уильямс, поэтому теннису нужна такая звезда, как Шарапова. Ещё раз замечу, что я ничего не имею против неё, — приводит слова Плишковой пресс-служба соревнований.