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25 апреля 2017, 23:41 | Теннис | GoTennis.ru

Каролина Плишкова: Всему теннису нужна такая звезда, как Шарапова

Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, прокомментировала возвращение россиянки Марии Шараповой в Тур, которое состоится в эту среду на кортах соревнований в Штутгарте.

«Честно говоря, мне уже надоела эта тема, так я неоднократно высказывалась по этому поводу. Да, для этого турнира, а также многих других, возвращение Марии пойдёт только на руку.

В связи с беременностью сейчас не сможет играть Серена Уильямс, поэтому теннису нужна такая звезда, как Шарапова. Ещё раз замечу, что я ничего не имею против неё, — приводит слова Плишковой пресс-служба соревнований.
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