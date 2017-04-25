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https://sport.mail.ru/news/tennis/29551585/
25 апреля 2017, 23:22 | Теннис | GoTennis.ru

Гарбин Мугуруса: Шарапова заслуживает второго шанса

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса поделилась своими ожиданиями от возвращения россиянки Марии Шараповой в Тур.

«Кажется. что многие несколько переиначили мои предыдущие слова о Шараповой, поэтому хотелось бы ещё раз объяснить всё. Считаю Марию очень сильной соперницей, с которой мне приходилось встречаться. Сейчас она возвращается на корт после дисквалификации, а это, конечно, хорошо. Она заслуживает второго шанса. Однако я уверенна в том, что это возвращение сделать её совсем другой», — цитирует Мугурусу пресс-служба турнира в Штутгарте.
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