Гарбин Мугуруса: Шарапова заслуживает второго шанса
Испанская теннисистка Гарбин Мугуруса поделилась своими ожиданиями от возвращения россиянки Марии Шараповой в Тур.
«Кажется. что многие несколько переиначили мои предыдущие слова о Шараповой, поэтому хотелось бы ещё раз объяснить всё. Считаю Марию очень сильной соперницей, с которой мне приходилось встречаться. Сейчас она возвращается на корт после дисквалификации, а это, конечно, хорошо. Она заслуживает второго шанса. Однако я уверенна в том, что это возвращение сделать её совсем другой», — цитирует Мугурусу
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