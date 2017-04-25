Гарбин Мугуруса: Шарапова заслуживает второго шанса

«Кажется. что многие несколько переиначили мои предыдущие слова о Шараповой, поэтому хотелось бы ещё раз объяснить всё. Считаю Марию очень сильной соперницей, с которой мне приходилось встречаться. Сейчас она возвращается на корт после дисквалификации, а это, конечно, хорошо. Она заслуживает второго шанса. Однако я уверенна в том, что это возвращение сделать её совсем другой», — цитирует Мугурусу пресс-служба турнира в Штутгарте.