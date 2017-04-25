«Предвидеть, в какой форме и состоянии находится Мария, пока тяжело. Первая её оппонентка, итальянка Роберта Винчи, удобная для неё. Она старше, чем Шарапова, и не столь быстра, что важно. Ведь Мария, не выходившая на корт практически полтора года, может не успеть за темпом молодых теннисисток. Мне кажется, что жребий был благосклонен к ней. Такую соперницу можно обыгрывать или хотя бы попробовать с ней все варианты игры, хотя первый матч после долгого перерыва всегда тяжёлый. Надеюсь, она сумеет это преодолеть.

Сможет ли Шарапова вернуться в первую десятку мирового рейтинга? Для этого нужно посмотреть хотя бы пару турниров. Всем кажется заманчивым и простым вернуться в первую десятку, но Мария пока не имеет ни одного очка. Ей нужно набрать где-то около тысячи, чтобы в сотню только войти! Чтобы войти в десятку, ей ещё работать и работать.

Насколько мне стало известно, Шараповой дали wild card на «Ролан Гаррос», чтобы сыграть в квалификации. Вообще, играть такой суперзвезде в квалификации, которую она не играла уже лет 17, это немного унизительно. Я приведу слова украинской теннисистки Элины Свитолиной. Она сказала: «Если Маше не дадут wild card, это будет очень обидно. Но тогда я не завидую тем, кто попадёт на неё в квалификационном турнире», — приводит слова Дмитриевой ресурс L! FE.