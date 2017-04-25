Отмоется ли Шарапова от допинга?

Еще свежа в памяти Олимпиада в Рио, где трибуны свистели в адрес восставшей после мельдониевого скандала пловчихи Юлии Ефимовой. Подозрения собственных соперников, отказ тренера от сотрудничества и даже недопуск на спортивный объект, где спустя несколько дней тебе предстоит выступать. Через все это минувшим летом прошла Ефимова. И с завтрашнего дня в тот же нелегкий путь отправляется Шарапова.

ПОЧЕМУ CAS НЕ ПОМОГ ШАРАПОВОЙ

До последнего дня Мария вынуждена была арендовать корты в Штутгарте за 18 евро в час, наравне с детьми и пенсионерами, так как находиться на официальной площадке турнира ей до истечения срока дисквалификации запрещено. Так же и Ефимова в предолимпийском Рио каждый день колесила по городу в поисках хоть какого-нибудь бассейна. Шарапова — это Ефимова в кубе. Тоже великая спортсменка, но еще более звездная, обиженная и пострадавшая.

По факту Шарапова оказалась чуть ли не единственной в мире, дисквалифицированной за употребление мельдония. После поправок от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), любителей милдроната оправдывали пачками. Спустя несколько месяцев, право выступать вернули себе все: от той же Ефимовой до шведской легкоатлетки эфиопского происхождения Абебы Арегави.

Буквально на днях Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) встал на сторону украинской биатлонистки Ольги Абрамовой, которая уже отбыла год отстранения за тот же самый препарат. Теперь Абрамова «чиста» перед законом, а все обвинения с нее сняты. Характерно, что в случае с Шараповой тот же самый CAS выступил более жестко, скостив со срока дисквалификации всего 9 месяцев.

Почему одна из самых звездных и обеспеченных спортсменок мира, задействовав все лучшие адвокатские ресурсы, так и не смогла оправдаться и спасти полтора года своей карьеры? Это, если хотите, свидетельство в пользу прозрачности нынешней системы спортивного арбитража. Будь ты хоть тысячу раз звездой, но буква закона едина для всех. Шарапова была единственной, кто добровольно признался в употреблении мельдония уже после его запрета 1 января 2016 года. И потому точно так же оказалась единственной, кто за это пострадал.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BS_YOm0jol3/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@thebumbys and their typewriters made an appearance and it was ?! Can they come to every party please... ??‍♀️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-17T14:45:12+00:00">Apr 17, 2017 at 7:45am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МАРИЯ КАК МЭДЖИК

История мирового спорта знает считанное число примеров, когда звезды первой величины возвращались после длительных перерывов, не связанных при этом с травмами. Самый свежий — это история норвежской лыжницы Терезы Йохауг. Запрещенный препарат, предположительно, попал в ее организм вместе со средством для заживления ожогов на губах. Йохауг отстранили от спорта на 13 месяцев — почти на столько же как и Шарапову. Вернуться на лыжню спортсменка, которая была признана одной из самых популярных женщин Норвегии, должна в следующем, олимпийском сезоне.

Самый драматичный пример из этой серии, наверное, связан с именем американского баскетболиста Мэджика Джонсона. Медицинское обследование перед стартом сезона-1991/92 выявило, что спортсмен заражен ВИЧ. Джонсон тут же созвал пресс-конференцию, где признал факт заражения и объявил о своем уходе из спорта. По масштабности, с этой шокирующей новостью могло мало что сравниться. Достаточно сказать, что, по версии ESPN, та пресс-конференция стала седьмой в рейтинге значимых событий в истории США за последние 25 лет!

Так вот, несмотря ни на что, Джонсон попытался в итоге вернуться на площадку. Принял участие в Матче всех звезд, а спустя несколько месяцев стал олимпийским чемпионом Барселоны-92 в составе «команды мечты». Джонсону открывалась дорога обратно в НБА, но в итоге полноценное возвращение не состоялось. Слишком многие игроки были против его выхода на площадку. Свист, нежелание пожать руку, неодобрительные высказывания… Все это было удивительно похоже на случившееся с Ефимовой в Рио или на то, что происходит по отношению к Шараповой прямо сейчас. Только тогда, в 1992-м, речь шла о предрассудках и необразованности. А что же происходит сегодня?

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTOq3-FD5WV/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Just a few more suitcases than my previous trips ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Maria Sharapova (@mariasharapova) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-23T13:16:45+00:00">Apr 23, 2017 at 6:16am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЭТИЧЕСКИЙ ТУПИК

Эффективность борьбы с допингом неуклонно растет, а приводит это к тому, что на запрещенных препаратах попадаются все чаще. Попадаются многие, в том числе, и звезды первой величины наподобие Шараповой. Российская теннисистка наверняка далеко не последняя в этом грустном списке. Многие из этих звезд не готовы мириться с завершением карьеры и после дисквалификации возвращаются. Мировой спорт встал перед новым вызовом: как относиться к вчерашним кумирам после того, как корона с их головы слетела?

С формальной точки зрения, соперники прямо сейчас вполне имеют моральное право не жать Шараповой руку, а организаторы турниров — не предоставлять wild card. Хотя, если мы обратимся к примерам из других областей права, там далеко не все так однозначно. Например, человек с погашенной судимостью может привлечь работодателя к ответственности за дискриминацию по этому признаку. Что уж говорить о расовой или половой дискриминации — в тех же США достаточно намека на эти признаки, чтобы выиграть суд. Чем же отличается спортсмен, который отбыл дисквалификацию, тем самым искупив свою вину, но при этом продолжает оставаться объектом для критики?

Пока спортивное право подобные этические моменты не описывает. Хотя, не исключено, возвращение Шараповой — как раз тот самый правильный момент, когда это нужно сделать. Миру пора определиться: либо дисквалифицировать за допинг пожизненно — и тогда никаких вопросов, связанных с возвращением, больше стоять не будет, либо начать адекватно относиться к людям, отбывшим свое наказание, и сделать это отношение частью юридической нормы. А за несоблюдение нормы привлекать к ответственности — так же, как это происходит в других областях.