Будапешт. Андрей Кузнецов в двух сетах одолел Райана Харрисона

Матч длился 1 час 33 минуты. За это время Андрей записал в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта. Райан, в свою очередь, четырежды подавал навылет, сделал один брейк и тоже два раза ошибся при подаче. После этого поединка счёт в личных противостояниях между оппонентами стал равным — 2:2.

Таким образом, в следующем раунде соревнований в Венгрии Кузнецов поборется с третьей ракеткой турнира, итальянцем Фабио Фоньини.