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https://sport.mail.ru/news/tennis/29549903/
25 апреля 2017, 19:22 | Теннис | GoTennis.ru

Будапешт. Андрей Кузнецов в двух сетах одолел Райана Харрисона

87-я ракетка мира, 26-летний россиянин Андрей Кузнецов, стал участником второго круга турнира Gazprom Hungarian Open в Будапеште, сломив сопротивление 50-го номера АТР, 24-летнего американца Райана Харрисона, — 7/6 (6), 6/3.

Матч длился 1 час 33 минуты. За это время Андрей записал в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта. Райан, в свою очередь, четырежды подавал навылет, сделал один брейк и тоже два раза ошибся при подаче. После этого поединка счёт в личных противостояниях между оппонентами стал равным — 2:2.

Таким образом, в следующем раунде соревнований в Венгрии Кузнецов поборется с третьей ракеткой турнира, итальянцем Фабио Фоньини.
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