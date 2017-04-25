Будапешт. Андрей Кузнецов в двух сетах одолел Райана Харрисона
87-я ракетка мира, 26-летний россиянин Андрей Кузнецов, стал участником второго круга турнира Gazprom Hungarian Open в Будапеште, сломив сопротивление 50-го номера АТР, 24-летнего американца Райана Харрисона, — 7/6 (6), 6/3.
Матч длился 1 час 33 минуты. За это время Андрей записал в свой актив три эйса и две двойные ошибки, реализовав при этом два
Таким образом, в следующем раунде соревнований в Венгрии Кузнецов поборется с третьей ракеткой турнира, итальянцем Фабио Фоньини.
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