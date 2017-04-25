Михаил Южный покидает турнир Gazprom Hungarian Open

Первая встреча игроков длилась 1 час 3 минуты. За это время Михаил ни разу не подавал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта. но дважды ошибся на подаче. Мартон выполнил два эйса и сделал четыре брейка.

Таким образом. во втором круге турнира Gazprom Hungarian Open Фучович сразится с испанцем Фернандо Вердаско.