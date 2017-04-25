Михаил Южный покидает турнир Gazprom Hungarian Open
89-й номер рейтинга АТР, 34-летний россиянин Михаил Южный, завершил выступление на соревнованиях в Будапеште, проиграв со счётом 2/6, 2/6 154-й ракетке мира, 25-летнему хозяину кортов Мартону Фучовичу.
Первая встреча игроков длилась 1 час 3 минуты. За это время Михаил ни разу не подавал навылет и не реализовал ни одного
Таким образом. во втором круге турнира Gazprom Hungarian Open Фучович сразится с испанцем Фернандо Вердаско.
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