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25 апреля 2017, 18:58 | Теннис | GoTennis.ru

Михаил Южный покидает турнир Gazprom Hungarian Open

89-й номер рейтинга АТР, 34-летний россиянин Михаил Южный, завершил выступление на соревнованиях в Будапеште, проиграв со счётом 2/6, 2/6 154-й ракетке мира, 25-летнему хозяину кортов Мартону Фучовичу.

Первая встреча игроков длилась 1 час 3 минуты. За это время Михаил ни разу не подавал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта. но дважды ошибся на подаче. Мартон выполнил два эйса и сделал четыре брейка.

Таким образом. во втором круге турнира Gazprom Hungarian Open Фучович сразится с испанцем Фернандо Вердаско.
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