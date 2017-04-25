Карен Хачанов вышел во второй круг соревнований в Барселоне

За 1 час 29 минут, проведённые на корте, Карен сделал два эйса и четыре брейка, а Томаз реализовал два брейк-пойнта и допустил четыре двойные ошибки. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в третий раунд соревнований в Испании Хачанов померится силами с уругвайцем Пабло Куэвасом.