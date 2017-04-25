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25 апреля 2017, 18:58 | Теннис | GoTennis.ru

Карен Хачанов вышел во второй круг соревнований в Барселоне

20-летний российский теннисист Карен Хачанов, находящийся на 56-й позиции в мировой классификации, пробился во второй раунд турнира Barcelona Open Banc Sabadell, одолев в дебютном поединке 54-ю ракетку мира, 29-летнего бразильца Томаза Беллуччи, — 6/3, 6/4.

За 1 час 29 минут, проведённые на корте, Карен сделал два эйса и четыре брейка, а Томаз реализовал два брейк-пойнта и допустил четыре двойные ошибки. Прежде спортсмены друг с другом не встречались.

В борьбе за выход в третий раунд соревнований в Испании Хачанов померится силами с уругвайцем Пабло Куэвасом.
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