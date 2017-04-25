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https://sport.mail.ru/news/tennis/29545195/
25 апреля 2017, 14:04 | Теннис | «Прессбол»

Кубок федерации. Сборная США, с которой встретятся белоруски

Уделяем внимание американкам, с которыми команде Беларуси предстоит встретиться в финале Кубка федерации.

Уделяем внимание американкам с которыми команде Беларуси предстоит встретиться в финале Кубка федерации. Увеличить
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Капитаном Кэти Риналди выступает с декабря 2016 года. То есть вывести в финал чемпионата мира свою женскую команду ей удалось с первой же попытки. Кажется, не бог весть какое достижение, учитывая, какие теннисистки представляют страну на турнирах ВТА, пусть и не всегда ведущие из них находят окна в личном календаре и откликаются на вызовы. Но ведь предыдущий раз США спорили за титул семь лет назад. Тогда сборная, возглавляемая предшественницей Риналди добралась до финала, где уступила итальянкам — 1:3. Титула же заокеанские девушки не видали аж с 2000 года! В ту бородатую пору звездами являлись Моника Селеш, Линдсей Дэвенпорт и Дженифер Каприати, а формат Кубка федерации был совсем иным: полуфинал игрался в ноябре, парой дней ранее титульного противостояния.

Впрочем, вернемся к Риналди. Нынче тренеру 50 лет и она параллельно трудится телекомментатором для ESPN. Однако ее юный взгляд когда-то был беспечным и наивным, а 36 лет назад вокруг казалось дивным. Например, в рамках «Уимблдона"-1981 Кэти стала самой молодой спортсменкой, выигравшей матч в основной сетке британского «Большого шлема». А вот какого она мнения по поводу грядущего противостояния с белорусками: «Нам очень повезло сыграть два круга дома. Но мы собираемся быть командой везде, куда бы ни отправлялись. Выход в финал — особый случай. Девчонки не собираются пренебрегать такой возможностью, чтобы выиграть. Что ж, раз придется играть в Беларуси — так и быть. В этой стране не была, хотя нам по силам взять кубок».

© «Прессбол»



Накануне столь ответственных встреч вроде недавней победной над чешками североамериканская команда не скрывается от чужих глаз и не ждет по месту тренировочной дислокации чиновников. У них приветствуется всесторонний отдых, сопряженный с минимальными нагрузками и максимальными увеселительными впечатлениями. Скажем, посетить бейсбольный стадион в Тампе, где попробовать совместить диковинную для нас игру с теннисом, после чего активно поболеть на трибунах. Судя по снимкам в инстаграмах Вандевеге и Маттек-Сандс и сопровождающим их записям, удовольствие они получили. То, что надо в качестве тимбилдинга. Причем акция не разовая. Надо полагать, нечто подобное ждать и в ноябре.

Как и в случае со швейцарками, нам следует с опаской относиться к возможностям пары США. Ее состав стабилен, и с долей вероятности, близкой к ста процентам, не изменится осенью. Вне зависимости от того, прибудет ли в Минск, скажем, Венус Уильямс. Маттек-Сандс и Вандевеге вместе в дуэте пару лет и гарантированно приносят балл. У первой счет парных побед в Кубке федерации равняется 7−0, у второй — 4−0. Словом, фаворит очевиден. А как иначе, если Бетани возглавляет «дабл"-рейтинг, а Вандевеге там располагается на 39-й строчке, будучи хорошим и при том прогрессирующим одиночником? Очень сомнительно, что эти девушки способны отдать очко, даже если по ту сторону корта одной из конкуренток вдруг будет олимпийская чемпионка в миксте Виктория Азаренко.

© «Прессбол»



Стоит лишний раз пояснить, почему белоруски третью встречу кряду проведут дома, для чего вспомнить, когда сборные пересекались прежде. А было такое однажды, в феврале 2012-го. Причем из нашего сегодняшнего состава тогда за океан летала лишь Ольга Говорцова, чье место в сентябрьской обойме Эдуарда Дуброва пока, будем откровенны, не гарантировано. Пять лет назад Анастасия Якимова (дважды), Говорцова и Дарья Кустова проиграли все индивидуальные матчи Серене Уильямс и Кристине Макхейл соответственно. Довершила разгром пара, где Уильямс-старшая и Лизель Хубер были сильнее Говорцовой и Кустовой, — 0:5. Просто история, мало значащая в преломлении на будущее соперничество.

© «Прессбол»



Довершим повествование любопытными цитатами из автобиографии Маттек-Сандс, олимпийской чемпионки Рио-2016 в миксте и четырехкратной победительницы турниров «Большого шлема» в паре. «Папа дал мне в руки ракетку, когда мне было 5 лет. Однако в детстве занималась всем: бадминтоном, крокетом, баскетболом и даже соккером. Однажды мальчишки в перерыве меня взяли в команду, и я сделала хет-трик. Впрочем, не надо думать, будто я увлекалась исключительно спортом. Еще играла на фортепиано. Правда, только потому, что доставляло удовольствие иметь большие успехи, чем у сестры. Как только она поднялась на следующий уровень, я бросила… 2008-й год был особенным в моей жизни — вышла замуж. Вы видите этого красного бородатого парня, который меня поддерживает. К счастью, я нашла шампунь, заставляющий его бороду нормально пахнуть. Ха!.. Наверное, при слове “брак” вы пугаетесь, думая о родителях супруга. Но нет: со свекровью мы забываем время в походах по магазинам, и она постоянно присылает мне обрывки журналов моды, а свекор печет замечательные пироги».

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