Кубок федерации. Сборная США, с которой встретятся белоруски

Капитаном Кэти Риналди выступает с декабря 2016 года. То есть вывести в финал чемпионата мира свою женскую команду ей удалось с первой же попытки. Кажется, не бог весть какое достижение, учитывая, какие теннисистки представляют страну на турнирах ВТА, пусть и не всегда ведущие из них находят окна в личном календаре и откликаются на вызовы. Но ведь предыдущий раз США спорили за титул семь лет назад. Тогда сборная, возглавляемая предшественницей Риналди добралась до финала, где уступила итальянкам — 1:3. Титула же заокеанские девушки не видали аж с 2000 года! В ту бородатую пору звездами являлись Моника Селеш, Линдсей Дэвенпорт и Дженифер Каприати, а формат Кубка федерации был совсем иным: полуфинал игрался в ноябре, парой дней ранее титульного противостояния.



Впрочем, вернемся к Риналди. Нынче тренеру 50 лет и она параллельно трудится телекомментатором для ESPN. Однако ее юный взгляд когда-то был беспечным и наивным, а 36 лет назад вокруг казалось дивным. Например, в рамках «Уимблдона"-1981 Кэти стала самой молодой спортсменкой, выигравшей матч в основной сетке британского «Большого шлема». А вот какого она мнения по поводу грядущего противостояния с белорусками: «Нам очень повезло сыграть два круга дома. Но мы собираемся быть командой везде, куда бы ни отправлялись. Выход в финал — особый случай. Девчонки не собираются пренебрегать такой возможностью, чтобы выиграть. Что ж, раз придется играть в Беларуси — так и быть. В этой стране не была, хотя нам по силам взять кубок».





Накануне столь ответственных встреч вроде недавней победной над чешками североамериканская команда не скрывается от чужих глаз и не ждет по месту тренировочной дислокации чиновников. У них приветствуется всесторонний отдых, сопряженный с минимальными нагрузками и максимальными увеселительными впечатлениями. Скажем, посетить бейсбольный стадион в Тампе, где попробовать совместить диковинную для нас игру с теннисом, после чего активно поболеть на трибунах. Судя по снимкам в инстаграмах Вандевеге и Маттек-Сандс и сопровождающим их записям, удовольствие они получили. То, что надо в качестве тимбилдинга. Причем акция не разовая. Надо полагать, нечто подобное ждать и в ноябре.



Как и в случае со швейцарками, нам следует с опаской относиться к возможностям пары США. Ее состав стабилен, и с долей вероятности, близкой к ста процентам, не изменится осенью. Вне зависимости от того, прибудет ли в Минск, скажем, Венус Уильямс. Маттек-Сандс и Вандевеге вместе в дуэте пару лет и гарантированно приносят балл. У первой счет парных побед в Кубке федерации равняется 7−0, у второй — 4−0. Словом, фаворит очевиден. А как иначе, если Бетани возглавляет «дабл"-рейтинг, а Вандевеге там располагается на 39-й строчке, будучи хорошим и при том прогрессирующим одиночником? Очень сомнительно, что эти девушки способны отдать очко, даже если по ту сторону корта одной из конкуренток вдруг будет олимпийская чемпионка в миксте Виктория Азаренко.





Стоит лишний раз пояснить, почему белоруски третью встречу кряду проведут дома, для чего вспомнить, когда сборные пересекались прежде. А было такое однажды, в феврале 2012-го. Причем из нашего сегодняшнего состава тогда за океан летала лишь Ольга Говорцова, чье место в сентябрьской обойме Эдуарда Дуброва пока, будем откровенны, не гарантировано. Пять лет назад Анастасия Якимова (дважды), Говорцова и Дарья Кустова проиграли все индивидуальные матчи Серене Уильямс и Кристине Макхейл соответственно. Довершила разгром пара, где Уильямс-старшая и Лизель Хубер были сильнее Говорцовой и Кустовой, — 0:5. Просто история, мало значащая в преломлении на будущее соперничество.