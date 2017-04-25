Кубок федерации. Сборная США, с которой встретятся белоруски
Уделяем внимание американкам, с которыми команде Беларуси предстоит встретиться в финале Кубка федерации.
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Капитаном Кэти Риналди выступает с декабря 2016 года. То есть вывести в финал чемпионата мира свою женскую команду ей удалось с первой же попытки. Кажется, не бог весть какое достижение, учитывая, какие теннисистки представляют страну на турнирах ВТА, пусть и не всегда ведущие из них находят окна в личном календаре и откликаются на вызовы. Но ведь предыдущий раз США спорили за титул семь лет назад. Тогда сборная, возглавляемая предшественницей Риналди добралась до финала, где уступила итальянкам — 1:3. Титула же заокеанские девушки не видали аж с 2000 года! В ту бородатую пору звездами являлись Моника Селеш, Линдсей Дэвенпорт и Дженифер Каприати, а формат Кубка федерации был совсем иным: полуфинал игрался в ноябре, парой дней ранее титульного противостояния.
Впрочем, вернемся к Риналди. Нынче тренеру 50 лет и она параллельно трудится телекомментатором для ESPN. Однако ее юный взгляд
Накануне столь ответственных встреч вроде недавней победной над чешками североамериканская команда не скрывается от чужих глаз и не ждет по месту тренировочной дислокации чиновников. У них приветствуется всесторонний отдых, сопряженный с минимальными нагрузками и максимальными увеселительными впечатлениями. Скажем, посетить бейсбольный стадион в Тампе, где попробовать совместить диковинную для нас игру с теннисом, после чего активно поболеть на трибунах. Судя по снимкам в инстаграмах Вандевеге и
Как и в случае со швейцарками, нам следует с опаской относиться к возможностям пары США. Ее состав стабилен, и с долей вероятности, близкой к ста процентам, не изменится осенью. Вне зависимости от того, прибудет ли в Минск, скажем, Венус Уильямс.
Стоит лишний раз пояснить, почему белоруски третью встречу кряду проведут дома, для чего вспомнить, когда сборные пересекались прежде. А было такое однажды, в феврале 2012-го. Причем из нашего сегодняшнего состава тогда за океан летала лишь Ольга Говорцова, чье место в сентябрьской обойме Эдуарда Дуброва пока, будем откровенны, не гарантировано. Пять лет назад Анастасия Якимова (дважды), Говорцова и Дарья Кустова проиграли все индивидуальные матчи Серене Уильямс и Кристине Макхейл соответственно. Довершила разгром пара, где
Довершим повествование любопытными цитатами из автобиографии
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