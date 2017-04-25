Чакветадзе: Шарапова через год может стать первой ракеткой мира

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«Я считаю, что Шарапова будет биться за лидирующие позиции в рейтинге, потому что она суперкрутая спортсменка, у неё крутой характер, она просто боец. Я думаю, что через год она уже точно вернётся в десятку и может стать первой ракеткой мира.