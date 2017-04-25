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25 апреля 2017, 11:19 | Теннис | Чемпионат.com

Чакветадзе: Шарапова через год может стать первой ракеткой мира

Экс-пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от возвращения пятикратной победительницы турниров серии «Большого шлема» Марии Шараповой в WТА-тур после дисквалификации.

<nobr>Экс-пятая</nobr> ракетка мира известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе поделилась ожиданиями от возвращения пятикратной победительницы турниров серии Большого шлема Марии <span class=error>Шараповой</span> в <nobr>WТА-тур</nobr> после дисквалификации. Увеличить
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«Я считаю, что Шарапова будет биться за лидирующие позиции в рейтинге, потому что она суперкрутая спортсменка, у неё крутой характер, она просто боец. Я думаю, что через год она уже точно вернётся в десятку и может стать первой ракеткой мира.

Конечно, годичная пауза — это долгое отсутствие, но спорстмены по-разному возвращаются. Некоторые сразу выигрывают титулы. Посмотрим, — рассказала Чакветадзе в эфире «Русского радио».
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