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25 апреля 2017, 10:47 | Теннис | Советский спорт

Мемуары Шараповой. Книга, которую вы обязательно прочтете

«Советский спорт» рассказывает о книге, работу над которой Мария завершила за то время, что была отлучена от тенниса.

Советский спорт рассказывает о книге работу над которой Мария завершила за то время что была отлучена от тенниса. Увеличить
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Почему мы любим автобиографии спортсменов?

Потому что эти книги дают нам возможность стать ближе к своим кумирам, понять ход мысли человека, составить его психологический портрет. Не знаю, как у вас, но у меня именно так. В своих автобиографических очерках люди, как правило, раскрываются с неожиданных сторон и рассказывают истории, которые никогда не попадут в прессу.

Только из книги «Тонкое отличие» мы узнали, что на самом деле Филипп Лам не идеальный дипломат, а достаточно жесткий и принципиальный человек, который никогда не избегает конфликтов. Только автобиография Алекса Фергюсона дала нам понять, чем же его так выбесил Дэвид Бэкхем, что шотландец был вынужден прибегнуть к метательной бутсотерапии. Только произведение «Я — Златан» познакомило нас с полным списком врагом Ибры.

Совсем скоро мы узнаем то, о чем Мария Шарапова никогда не рассказывала в интервью.

Почему книга Шараповой станет бестселлером?

Потому что очень многое в ней написано самой Марией. О своей идее она впервые заговорила осенью 2015 года и тогда в ее словах чувствовалась неподдельная увлеченность этим проектом.

— Это правда, что вы сами пишете автобиографию?
— Да, я работаю с профессиональным автором и пишу сама. Собственно, это одна из причин, из-за чего сроки ее написания такие большие. Я сотрудничаю с Ричем Коэном — потрясающим автором. После Кубка Федерации мы немного работали в Нью-Йорке. Торопиться я не буду, но и говорить о книге тоже — пусть она говорит сама. Но я очень увлечена ею.

Я всегда любила писать. Это моя страсть с детства. В книге будут и фрагменты моих детских дневников.

— Вам нравится вспоминать то, что было 15 лет назад?
— Это очень интересно и вместе с тем страшно. Поразительно, как складывается жизнь. Иногда вспоминать, как все выглядело тогда, очень интересно. Я много разговариваю с родителями и бабушками-дедушками, записываю наши разговоры. Иногда даже чувствую себя журналистом. Это очень интересно. Иногда приходится специально останавливаться, когда понимаю, что после некоторых историй мне будет не заснуть — рассказывала Шарапова.

Чтобы вы понимали весь размах и серьезность подхода, Рич Коэн — писатель, специализирующийся на американском спорте, журналист топового глянца «Vanity Fair», а также сценарист очень неплохих американских сериалов — «Город Мечты» и «Винил», который он создавал вместе с Миком Джаггером и Мартином Скорсезе.

Работать над мемуарами и автобиографиями ему не впервой — в свое время Коэн помогал писать книгу продюсеру Джерри Вайнтраубу, который познакомил нас с друзьями Оушена и был одним из создателей самого мощного сериала десятилетия — «Мир Дикого Запада».

Мысль о написании автобиографии посетила Марию во время посещения книжной выставки. После этого Шарапова на протяжении нескольких месяцев самостоятельно трудилась над начальными главами и только после того, как за воплощение ее мечты решило взяться издательство «Farrar, Straus and Giroux» (FSG), теннисистка обратилась к помощи профессионала.

FSG, которое является подразделением одного из старейших мировых издательств «Macmillan», абы кого не выпускает. Эти ребята могут гордиться сотрудничеством с нобелевскими лауреатами — Германом Гессе, Иосифом Бродским и Александром Солженицыным. Очевидно, они не стали бы браться за бессодержательную книгу, на которой нельзя заработать. А это значит, что авторский талант у Шараповой есть, что она не раз это доказывала своими красочными постами в фейсбуке.

И все-таки это не автобиография

Сама Мария во всех интервью сознательно избегала этого слова. По ее мнению автобиография означает завершенную историю, поэтому свою книгу она называет мемуарами. Что, в общем-то, логично, учитывая, что в основу некоторых глав войдут записи из ее дневников. Для читателя это четкий сигнал о том, что он получит не просто коммерческое чтиво на дешевой бумаге, а личные истории из жизни реальной Марии Шараповой. Такой подход подкупает изначально.

Если задуматься о том, каким языком будет написана эта книга, то нет сомнений, что читаться она будет легко. Вряд ли в своих мемуарах Мария отступит от выстроенного годами имиджа прямого человека, говорящего простым языком в раскрепощенной манере все, что другим помешает эфемерная политкорректность.

Она не будет сглаживать углы, поэтому перед каждым сеансом чтения надо будет пристегивать ремни. Я уверен, что в этом произведении достанется всем — соперницам, судьям, организаторам Тура, Серене и т. д. Отдельной главой будет выделен мельдониевый скандал, который вычеркнул из карьеры Шараповой целый год.

Он случился как раз в момент активной работы над мемуарами, после чего все черновые варианты названия были отметены. В таких условиях обложке этой книге подойдут только те слова, которые и были в итоге выбраны — «Неудержимая. Моя жизнь до сих пор».

Когда ждать и где купить?

Мемуары Шараповой поступят в продажу 12 сентября и будут представлены в бумажном, электронном и аудиоформатах. При этом версию на английском языке, которая стоит 28 долларов, уже заказывают поклонники Марии по всему миру. По количеству предзаказов «Неудержимая» занимает шестое место в топе продаж компании Barnes&Noble — самого крупного книжного магазина США.

Сама теннисистка поблагодарила своих поклонников за такой интерес и подчеркнула, что в предварительном заказе каждый покупатель также получит ее автограф.

— Это сюрреализм — понимание того, что мои фанаты по всему миру покупают книгу до сентябрьского выхода в продажу.

Мне не хватит слов, чтобы описать, насколько это удивительно. Спасибо! Подписала дополнительные листы для предварительных продаж в Barnes And Noble. Их уже больше трех тысяч — написала Шарапова на своей странице в фейсбуке.

Ну и отдельных слов заслуживает оформление книги. Съемкой Марии для обложки занимался фэшн-фотограф Бьорн Йосс, поэтому можно быть уверенным, что «Неудержимая» однозначно украсит вашу книжную полку.
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