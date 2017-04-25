Мемуары Шараповой. Книга, которую вы обязательно прочтете
«Советский спорт» рассказывает о книге, работу над которой Мария завершила за то время, что была отлучена от тенниса.
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Почему мы любим автобиографии спортсменов?
Потому что эти книги дают нам возможность стать ближе к своим кумирам, понять ход мысли человека, составить его психологический портрет. Не знаю, как у вас, но у меня именно так. В своих автобиографических очерках люди, как правило, раскрываются с неожиданных сторон и рассказывают истории, которые никогда не попадут в прессу.
Только из книги «Тонкое отличие» мы узнали, что на самом деле Филипп Лам не идеальный дипломат, а достаточно жесткий и принципиальный человек, который никогда не избегает конфликтов. Только автобиография Алекса Фергюсона дала нам понять, чем же его так выбесил Дэвид Бэкхем, что шотландец был вынужден прибегнуть к метательной бутсотерапии. Только произведение «Я — Златан» познакомило нас с полным списком врагом Ибры.
Совсем скоро мы узнаем то, о чем Мария Шарапова никогда не рассказывала в интервью.
Почему книга Шараповой станет бестселлером?
Потому что очень многое в ней написано самой Марией. О своей идее она впервые заговорила осенью 2015 года и тогда в ее словах чувствовалась неподдельная увлеченность этим проектом.
— Это правда, что вы сами пишете автобиографию?
— Да, я работаю с профессиональным автором и пишу сама. Собственно, это одна из причин,
Я всегда любила писать. Это моя страсть с детства. В книге будут и фрагменты моих детских дневников.
— Вам нравится вспоминать то, что было 15 лет назад?
— Это очень интересно и вместе с тем страшно. Поразительно, как складывается жизнь. Иногда вспоминать, как все выглядело тогда, очень интересно. Я много разговариваю с родителями и
Чтобы вы понимали весь размах и серьезность подхода, Рич Коэн — писатель, специализирующийся на американском спорте, журналист топового глянца «Vanity Fair», а также сценарист очень неплохих американских сериалов — «Город Мечты» и «Винил», который он создавал вместе с Миком Джаггером и Мартином Скорсезе.
Работать над мемуарами и автобиографиями ему не впервой — в свое время Коэн помогал писать книгу продюсеру Джерри Вайнтраубу, который познакомил нас с друзьями Оушена и был одним из создателей самого мощного сериала десятилетия — «Мир Дикого Запада».
Мысль о написании автобиографии посетила Марию во время посещения книжной выставки. После этого Шарапова на протяжении нескольких месяцев самостоятельно трудилась над начальными главами и только после того, как за воплощение ее мечты решило взяться издательство «Farrar, Straus and Giroux» (FSG), теннисистка обратилась к помощи профессионала.
FSG, которое является подразделением одного из старейших мировых издательств «Macmillan», абы кого не выпускает. Эти ребята могут гордиться сотрудничеством с нобелевскими лауреатами — Германом Гессе, Иосифом Бродским и Александром Солженицыным. Очевидно, они не стали бы браться за бессодержательную книгу, на которой нельзя заработать. А это значит, что авторский талант у Шараповой есть, что она не раз это доказывала своими красочными постами в фейсбуке.
И
Сама Мария во всех интервью сознательно избегала этого слова. По ее мнению автобиография означает завершенную историю, поэтому свою книгу она называет мемуарами. Что, в
Если задуматься о том, каким языком будет написана эта книга, то нет сомнений, что читаться она будет легко. Вряд ли в своих мемуарах Мария отступит от выстроенного годами имиджа прямого человека, говорящего простым языком в раскрепощенной манере все, что другим помешает эфемерная политкорректность.
Она не будет сглаживать углы, поэтому перед каждым сеансом чтения надо будет пристегивать ремни. Я уверен, что в этом произведении достанется всем — соперницам, судьям, организаторам Тура, Серене
Он случился как раз в момент активной работы над мемуарами, после чего все черновые варианты названия были отметены. В таких условиях обложке этой книге подойдут только те слова, которые и были в итоге выбраны — «Неудержимая. Моя жизнь до сих пор».
Когда ждать и где купить?
Мемуары Шараповой поступят в продажу 12 сентября и будут представлены в бумажном, электронном и аудиоформатах. При этом версию на английском языке, которая стоит 28 долларов, уже заказывают поклонники Марии по всему миру. По количеству предзаказов «Неудержимая» занимает шестое место в топе продаж компании Barnes&Noble — самого крупного книжного магазина США.
Сама теннисистка поблагодарила своих поклонников за такой интерес и подчеркнула, что в предварительном заказе каждый покупатель также получит ее автограф.
— Это сюрреализм — понимание того, что мои фанаты по всему миру покупают книгу до сентябрьского выхода в продажу.
Мне не хватит слов, чтобы описать, насколько это удивительно. Спасибо! Подписала дополнительные листы для предварительных продаж в Barnes And Noble. Их уже больше трех тысяч — написала Шарапова на своей странице в фейсбуке.
Ну и отдельных слов заслуживает оформление книги. Съемкой Марии для обложки занимался
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