Мемуары Шараповой. Книга, которую вы обязательно прочтете

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Почему мы любим автобиографии спортсменов?

Потому что эти книги дают нам возможность стать ближе к своим кумирам, понять ход мысли человека, составить его психологический портрет. Не знаю, как у вас, но у меня именно так. В своих автобиографических очерках люди, как правило, раскрываются с неожиданных сторон и рассказывают истории, которые никогда не попадут в прессу.

Только из книги «Тонкое отличие» мы узнали, что на самом деле Филипп Лам не идеальный дипломат, а достаточно жесткий и принципиальный человек, который никогда не избегает конфликтов. Только автобиография Алекса Фергюсона дала нам понять, чем же его так выбесил Дэвид Бэкхем, что шотландец был вынужден прибегнуть к метательной бутсотерапии. Только произведение «Я — Златан» познакомило нас с полным списком врагом Ибры.

Совсем скоро мы узнаем то, о чем Мария Шарапова никогда не рассказывала в интервью.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:52.824074074074076% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRmQHmED12O/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Yesterday's book cover shoot with @bjorniooss. ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-14T00:01:56+00:00">Мар 13 2017 в 5:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Почему книга Шараповой станет бестселлером?

Потому что очень многое в ней написано самой Марией. О своей идее она впервые заговорила осенью 2015 года и тогда в ее словах чувствовалась неподдельная увлеченность этим проектом.

— Это правда, что вы сами пишете автобиографию?

— Да, я работаю с профессиональным автором и пишу сама. Собственно, это одна из причин, из-за чего сроки ее написания такие большие. Я сотрудничаю с Ричем Коэном — потрясающим автором. После Кубка Федерации мы немного работали в Нью-Йорке. Торопиться я не буду, но и говорить о книге тоже — пусть она говорит сама. Но я очень увлечена ею.

Я всегда любила писать. Это моя страсть с детства. В книге будут и фрагменты моих детских дневников.

— Вам нравится вспоминать то, что было 15 лет назад?

— Это очень интересно и вместе с тем страшно. Поразительно, как складывается жизнь. Иногда вспоминать, как все выглядело тогда, очень интересно. Я много разговариваю с родителями и бабушками-дедушками, записываю наши разговоры. Иногда даже чувствую себя журналистом. Это очень интересно. Иногда приходится специально останавливаться, когда понимаю, что после некоторых историй мне будет не заснуть — рассказывала Шарапова.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:61.342592592592595% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOsrVXxAUN0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">One chapter ends, another one opens. That's life, and The Book that I'm holding the first draft of! #Autobiography #ComingSoon #2017</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-31T22:21:00+00:00">Дек 31 2016 в 2:21 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Чтобы вы понимали весь размах и серьезность подхода, Рич Коэн — писатель, специализирующийся на американском спорте, журналист топового глянца «Vanity Fair», а также сценарист очень неплохих американских сериалов — «Город Мечты» и «Винил», который он создавал вместе с Миком Джаггером и Мартином Скорсезе.

Работать над мемуарами и автобиографиями ему не впервой — в свое время Коэн помогал писать книгу продюсеру Джерри Вайнтраубу, который познакомил нас с друзьями Оушена и был одним из создателей самого мощного сериала десятилетия — «Мир Дикого Запада».

Мысль о написании автобиографии посетила Марию во время посещения книжной выставки. После этого Шарапова на протяжении нескольких месяцев самостоятельно трудилась над начальными главами и только после того, как за воплощение ее мечты решило взяться издательство «Farrar, Straus and Giroux» (FSG), теннисистка обратилась к помощи профессионала.

FSG, которое является подразделением одного из старейших мировых издательств «Macmillan», абы кого не выпускает. Эти ребята могут гордиться сотрудничеством с нобелевскими лауреатами — Германом Гессе, Иосифом Бродским и Александром Солженицыным. Очевидно, они не стали бы браться за бессодержательную книгу, на которой нельзя заработать. А это значит, что авторский талант у Шараповой есть, что она не раз это доказывала своими красочными постами в фейсбуке.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:61.62162162162163% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSzvIEijPBk/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">That surreal realization that my fans from all around the world are pre ordering my memoir before it's September release. Today, it was 6th on the @barnesandnoble selling list. I won't be able to type thank you enough times to tell you how amazing that feels. THANK YOU!! ❤️I just signed additional book sheets for pre-orders on Barnes And Noble. For a total count of more than 3,000.... ?Link in Bio.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-13T02:14:24+00:00">Апр 12 2017 в 7:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

И все-таки это не автобиография

Сама Мария во всех интервью сознательно избегала этого слова. По ее мнению автобиография означает завершенную историю, поэтому свою книгу она называет мемуарами. Что, в общем-то, логично, учитывая, что в основу некоторых глав войдут записи из ее дневников. Для читателя это четкий сигнал о том, что он получит не просто коммерческое чтиво на дешевой бумаге, а личные истории из жизни реальной Марии Шараповой. Такой подход подкупает изначально.

Если задуматься о том, каким языком будет написана эта книга, то нет сомнений, что читаться она будет легко. Вряд ли в своих мемуарах Мария отступит от выстроенного годами имиджа прямого человека, говорящего простым языком в раскрепощенной манере все, что другим помешает эфемерная политкорректность.

Она не будет сглаживать углы, поэтому перед каждым сеансом чтения надо будет пристегивать ремни. Я уверен, что в этом произведении достанется всем — соперницам, судьям, организаторам Тура, Серене и т. д. Отдельной главой будет выделен мельдониевый скандал, который вычеркнул из карьеры Шараповой целый год.

Он случился как раз в момент активной работы над мемуарами, после чего все черновые варианты названия были отметены. В таких условиях обложке этой книге подойдут только те слова, которые и были в итоге выбраны — «Неудержимая. Моя жизнь до сих пор».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTC5VQfjHIp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ahhh finally, the book cover!! At the end of 2015, I decided to write a memoir. This September, those pages will finally be published.( Crazy!! ?) It's not easy to be the judge of your own work, but I can proudly say I have poured everything into it. It's strong, yet it's filled with vulnerability I didn't know I was willing to share. Life is a tricky thing...! There's no right or wrong answer to any of it...best exam everrrr! Everyone's life journey is so special to say the least...fulfillment, setbacks, love, struggles, comebacks (anyone? ?) ...the list goes on! All the things I share inside the pages of my book. I couldn't believe so many of you have already pre ordered the book last week and got it to Barnes and Noble #1 Selling spot. Thank you so much!! ❤️ Link in bio for all the pre orders. #UNSTOPPABLE</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-18T23:32:11+00:00">Апр 18 2017 в 4:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Когда ждать и где купить?

Мемуары Шараповой поступят в продажу 12 сентября и будут представлены в бумажном, электронном и аудиоформатах. При этом версию на английском языке, которая стоит 28 долларов, уже заказывают поклонники Марии по всему миру. По количеству предзаказов «Неудержимая» занимает шестое место в топе продаж компании Barnes&Noble — самого крупного книжного магазина США.

Сама теннисистка поблагодарила своих поклонников за такой интерес и подчеркнула, что в предварительном заказе каждый покупатель также получит ее автограф.

— Это сюрреализм — понимание того, что мои фанаты по всему миру покупают книгу до сентябрьского выхода в продажу.

Мне не хватит слов, чтобы описать, насколько это удивительно. Спасибо! Подписала дополнительные листы для предварительных продаж в Barnes And Noble. Их уже больше трех тысяч — написала Шарапова на своей странице в фейсбуке.

Ну и отдельных слов заслуживает оформление книги. Съемкой Марии для обложки занимался фэшн-фотограф Бьорн Йосс, поэтому можно быть уверенным, что «Неудержимая» однозначно украсит вашу книжную полку.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:60.27777777777777% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTRlshmjWgZ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Picture from last weeks Times Magazine UK by @bjorniooss</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-24T16:29:13+00:00">Апр 24 2017 в 9:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>