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25 апреля 2017, 1:55 | Теннис | Спорт-Экспресс

СМИ: Шарапова получит wild card в квалификацию Roland Garros

Российская теннисистка Мария Шарапова получит wild card в квалификацию Roland Garros-2017, сообщает The Telegraph.

2002 год. Мария Шарапова играет в теннис с болельщиками на мероприятии в Гонконге. Увеличить
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Организаторы турнира не будут давать ей приглашение в основную сетку. Такое решение было принято после встречи главы Федерации тенниса Франции Бернара Джудичелли с Шараповой в Лос-Анджелесе.

Напомним, 26 апреля спортсменка вернется на корт после дисквалификации за употребление мельдония. В первом круге турнира WTA в Штутграте она сыграет с итальянкой Робертой Винчи.
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Новости Тенниса

Винчи: Шарапова не должна была получать wild card на турниры WTA

Винчи: Шарапова не должна была получать wild card на турниры WTA

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Организаторы турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) не должны были предоставлять специальных приглашений (wild card) россиянке Марии Шараповой. Такое мнение высказала соперница россиянки по первому матчу после отбытия дисквалификации итальянка Роберта Винчи, слова которой приводит Straits Times.
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