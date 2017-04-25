СМИ: Шарапова получит wild card в квалификацию Roland Garros

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Организаторы турнира не будут давать ей приглашение в основную сетку. Такое решение было принято после встречи главы Федерации тенниса Франции Бернара Джудичелли с Шараповой в Лос-Анджелесе.

Напомним, 26 апреля спортсменка вернется на корт после дисквалификации за употребление мельдония. В первом круге турнира WTA в Штутграте она сыграет с итальянкой Робертой Винчи.