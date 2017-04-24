Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.



Как отмечается, Воскобоева обогнала в голосовании японку Наоми Осаку. Галине был вручен чек на 1 000 USD, которую она потратит на благотворительность. Также премию получила канадка Бьянка Андрееску, ставшая лучшей в зоне I группы зоны Америка.