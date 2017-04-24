Воскобоева получила премию Fed Cup Heart Award — 2017
В Монреале состоялось церемония награждения премии Fed Cup Heart Award — 2017, победительницей которой в зоне I группы зоны Азия/Океания стала казахстанка Галина Воскобоева.
Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Как отмечается, Воскобоева обогнала в голосовании японку Наоми Осаку. Галине был вручен чек на 1 000 USD, которую она потратит на благотворительность. Также премию получила канадка Бьянка Андрееску, ставшая лучшей в зоне I группы зоны Америка.
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