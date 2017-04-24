Винчи: Шарапова не должна была получать wild card на турниры WTA

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«Я не согласна по поводу ее wild card на соревнования в Риме и другие турниры. Она допустила ошибку, за которую поплатилась, и сейчас она может играть, но без приглашений. Шарапова важна для Женской теннисной ассоциации, для тенниса, для всех. Она великий человек и великий чемпион, но это мое мнение», — сказала Винчи.

Шарапова встретится с Винчи в первом круге турнира в немецком Штутгарте, который стартует во вторник. Матч между Шараповой и Винчи состоится в среду.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой wild card. Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнирах в Мадриде и Риме.