Илие Настасе: Совершенно не жалею о случившемся

«Я ни о чём не сожалею, если меня захотят посадить в тюрьму, — пожалуйста! В тот момент я защищал свою спортсменку. Я не буду отрицать тот факт, что оскорбил Конту, но ей никто не давал права пытаться заставить молчать зрителей. Болельщики могут делать то, что хотят, если это не нарушает никакие законы.

Я готов понести любое наказание, мне от всего этого ни холодно, ни жарко. За капитанство в сборной я не получаю деньги, поэтому не расстроюсь даже самому строгому вердикту дисциплинарной комиссии. Только не забывайте, что я был первой ракеткой мира, — цитирует Настасе издание The Mirror.