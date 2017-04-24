Илие Настасе: Совершенно не жалею о случившемся
Бывший лидер рейтинга АТР, румын Илие Настасе, прокомментировал инцидент произошедший во время матча командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» между сборными Румынии и Великобритании.
«Я ни о чём не сожалею, если меня захотят посадить в тюрьму, — пожалуйста! В тот момент я защищал свою спортсменку. Я не буду отрицать тот факт, что оскорбил Конту, но ей никто не давал права пытаться заставить молчать зрителей. Болельщики могут делать то, что хотят, если это не нарушает никакие законы.
Я готов понести любое наказание, мне от всего этого ни холодно, ни жарко. За капитанство в сборной я не получаю деньги, поэтому не расстроюсь даже самому строгому вердикту дисциплинарной комиссии. Только не забывайте, что я был первой ракеткой мира, — цитирует Настасе издание The Mirror.
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