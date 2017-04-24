Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29537956/
24 апреля 2017, 21:26 | Теннис | GoTennis.ru

Илие Настасе: Совершенно не жалею о случившемся

Бывший лидер рейтинга АТР, румын Илие Настасе, прокомментировал инцидент произошедший во время матча командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» между сборными Румынии и Великобритании.

«Я ни о чём не сожалею, если меня захотят посадить в тюрьму, — пожалуйста! В тот момент я защищал свою спортсменку. Я не буду отрицать тот факт, что оскорбил Конту, но ей никто не давал права пытаться заставить молчать зрителей. Болельщики могут делать то, что хотят, если это не нарушает никакие законы.

Я готов понести любое наказание, мне от всего этого ни холодно, ни жарко. За капитанство в сборной я не получаю деньги, поэтому не расстроюсь даже самому строгому вердикту дисциплинарной комиссии. Только не забывайте, что я был первой ракеткой мира, — цитирует Настасе издание The Mirror.

Отметим также, что из-за этой выходки Илие не будет допущен в «королевскую ложу» на предстоящем Уимблдонском турнире.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Винчи: Шарапова не должна была получать wild card на турниры WTA

Винчи: Шарапова не должна была получать wild card на турниры WTA

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Организаторы турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) не должны были предоставлять специальных приглашений (wild card) россиянке Марии Шараповой. Такое мнение высказала соперница россиянки по первому матчу после отбытия дисквалификации итальянка Роберта Винчи, слова которой приводит Straits Times.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

Эдуард Дубров: Теперь меня называет Жозе Муринью

"Кубок Федерации". Сборная России опустилась на восьмую позицию

Илие Настасе: Совершенно не жалею о случившемся