Анжелик Кербер может стать первой ракеткой мира по итогам соревнований в Штутгарте
29-летняя немецкая теннисистка Анжелик Кербер, занимающая в данный момент второе место в мировой классификации, может вновь стать лидером рейтинга WTA по результатам выступления на домашнем турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте.
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Чтобы это произошло, представительнице Германии необходимо дойти до финала соревнований. Однако возвращение на вершину мировой табели о рангах может произойти и при условии, если нынешняя первая ракетка мира, американка Серена Уильямс, не сыграет на турнире в Риме, после чего с неё вычтут рейтинговые очки.
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