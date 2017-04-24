Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29537748/
24 апреля 2017, 20:38 | Теннис | GoTennis.ru

Анжелик Кербер может стать первой ракеткой мира по итогам соревнований в Штутгарте

29-летняя немецкая теннисистка Анжелик Кербер, занимающая в данный момент второе место в мировой классификации, может вновь стать лидером рейтинга WTA по результатам выступления на домашнем турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте.

29-летняя немецкая теннисистка Анжелик <span class=error>Кербер</span> занимающая в данный момент второе место в мировой классификации может вновь стать лидером рейтинга WTA по результатам выступления на домашнем турнире Porsche Tennis Grand <span class=error>Prix</span> в Штутгарте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чтобы это произошло, представительнице Германии необходимо дойти до финала соревнований. Однако возвращение на вершину мировой табели о рангах может произойти и при условии, если нынешняя первая ракетка мира, американка Серена Уильямс, не сыграет на турнире в Риме, после чего с неё вычтут рейтинговые очки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

Анжелик Кербер может стать первой ракеткой мира по итогам соревнований в Штутгарте

Андреа Петкович завершила борьбу на турнире в Стамбуле

"Матч ТВ" покажет соревнования в Штутгарте, а также турниры Premier и Итоговый чемпионат WTA