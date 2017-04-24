Евгения Родина не смогла пройти в основную сетку турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Евгения Родина потерпела поражение в финале квалификации соревнований в Штутгарте от местной спортсменки Тамары Корпач — 2/6, 6/4, 1/6.
За 1 час 54 минуты, проведённые на корте, 75-я ракетка мира, 28-летняя Родина, дважды брала подачу оппонентки, сделала один эйс и пять двойных ошибок. 21-летняя Тамара, занимающая 140-е место в рейтинге WTA, реализовала пять
Оппонентка Корпач по матчу первого раунда турнира Porsche Tennis Grand Prix определится позднее.
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