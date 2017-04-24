Евгения Родина не смогла пройти в основную сетку турнира в Штутгарте

За 1 час 54 минуты, проведённые на корте, 75-я ракетка мира, 28-летняя Родина, дважды брала подачу оппонентки, сделала один эйс и пять двойных ошибок. 21-летняя Тамара, занимающая 140-е место в рейтинге WTA, реализовала пять брейк-пойнтов, совершила четыре эйса и трижды ошибалась при подаче. Немка вышла вперёд в личных встречах соперниц — 2:1.

Оппонентка Корпач по матчу первого раунда турнира Porsche Tennis Grand Prix определится позднее.