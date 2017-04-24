Будапешт. Евгений Донской взял лишь три гейма в матче с Виктором Троицки
Российский теннисист Евгений Донской не смог преодолеть барьер первого раунда турнира в Будапеште, проиграв в двух партиях сербу Виктору Троицки, — 1/6, 2/6.
За 53 минуты, проведённые на корте, 96-я ракетка мира, 26-летний Донской, совершил по две подачи навылет и двойные ошибки. 31-летний Виктор, занимающий 39-ю позицию в мировой классификации, сделал четыре брейка и пять эйсов, один раз ошибившись при подаче. Серб увеличил отрыв в личных встречах игроков — 2:0.
Во втором круге соревнований Gazprom Hungarian Open Троицки сразится со своим соотечественником Ласло Дьере.
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