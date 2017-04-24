Россиянки войдут в Мировую группу Кубка Федерации в случае увеличения числа команд

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В минувшие выходные апреля сборная России уступила бельгийкам со счетом 2−3 и не сумела отобраться в число участников Мировой группы на следующий сезон.

«Во Вьетнаме будет обсуждаться вопрос расширения состава команд. Если расширят до 16 команд, то мы точно там будем», — сказал Тарпищев.

Говоря о матче, глава ФТР отметил, что победить сборную Бельгии россиянкам помешали тактические ошибки.

«Мы должны были однозначно выигрывать, — сказал собеседник агентства. — Объективный фактор — мы вышли на грунт намного позже команды соперника, наши практически играли с листа. Но все равно должны были выигрывать, остальное — тактические ошибки, связанные с вариантами, которые не были использованы. Итог — проиграли из-за собственных ошибок».