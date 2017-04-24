Россиянки войдут в Мировую группу Кубка Федерации в случае увеличения числа команд
МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Женская сборная России попадет в Мировую группу Кубка Федерации по теннису, если состав участников будет расширен до 16 команд. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В минувшие выходные апреля сборная России уступила бельгийкам со счетом 2−3 и не сумела отобраться в число участников Мировой группы на следующий сезон.
«Во Вьетнаме будет обсуждаться вопрос расширения состава команд. Если расширят до 16 команд, то мы точно там будем», — сказал Тарпищев.
Говоря о матче, глава ФТР отметил, что победить сборную Бельгии россиянкам помешали тактические ошибки.
«Мы должны были однозначно выигрывать, — сказал собеседник агентства. — Объективный фактор — мы вышли на грунт намного позже команды соперника, наши практически играли с листа. Но все равно должны были выигрывать, остальное — тактические ошибки, связанные с вариантами, которые не были использованы. Итог — проиграли
Конференция Международной федерации тенниса (ITF) пройдет во Вьетнаме
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter