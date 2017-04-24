Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29536546/
24 апреля 2017, 18:28 | Теннис | ТАСС

ФТР обсудит дальнейшую работу Мыскиной в сборной России в конце мая

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Дальнейшая судьба капитана женской сборной России Анастасии Мыскиной будет определена Федерацией тенниса России (ФТР) в конце мая. Об этом ТАСС сообщил президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Ранее российские теннисистки под руководством Мыскиной уступили бельгийкам со счетом 2−3 и не сумели отобраться в число участников Мировой группы Кубка Федерации на следующий сезон.

«Я не поднимаю такие вопросы, сейчас рано о ней (Мыскиной) говорить. Будет тема разбора направлений в федерации. Думаю, что это произойдет перед Roland Garros, около 20 мая», — сказал Тарпищев.

Мыскина является капитаном сборной России с 2014 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Россиянки войдут в Мировую группу Кубка Федерации в случае увеличения числа команд

Россиянки войдут в Мировую группу Кубка Федерации в случае увеличения числа команд

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Женская сборная России попадет в Мировую группу Кубка Федерации по теннису, если состав участников будет расширен до 16 команд. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

Легкоатлетка Чернова оспорит лишение ее бронзовой медали Игр-2008 в суде

Хоккеисты Радулов и Зайцев не сыграют за сборную России на чемпионате мира

ФТР обсудит дальнейшую работу Мыскиной в сборной России в конце мая