ФТР обсудит дальнейшую работу Мыскиной в сборной России в конце мая

Ранее российские теннисистки под руководством Мыскиной уступили бельгийкам со счетом 2−3 и не сумели отобраться в число участников Мировой группы Кубка Федерации на следующий сезон.

«Я не поднимаю такие вопросы, сейчас рано о ней (Мыскиной) говорить. Будет тема разбора направлений в федерации. Думаю, что это произойдет перед Roland Garros, около 20 мая», — сказал Тарпищев.

Мыскина является капитаном сборной России с 2014 года.