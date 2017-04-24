Турниры прошедшей недели. Десима Рафаэля Надаля
Прошедшая неделя оказалась богата на события: в
Монте-Карло состоялся первый супертурнир грунтового сезона Monte-Carlo Rolex Masters, а по всему миру прошли матчи командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации», в том числе и поединок плей-офф Мировой группы между сборными России и Бельгии.
Дебютный в сезоне грунтовый «Мастерс» регулярно собирает очень представительный состав участников, однако на этот раз соревнования пропустили два
Главным фаворитом турнира считался лидер рейтинга АТР, британец Энди Маррей, тем не менее чемпионом он так и не стал. Уроженец Глазго начинал своё выступление на «Мастерсе» в Монако со второго круга, где он в двух сетах одолел люксембуржца Жиля Мюллера, но вот уже в следующей игре британский спортсмен встретил серьёзное сопротивление от будущего финалиста турнира, испанца Альберта Рамоса. В матче ¼ финала Маррей уступил представителю Испании со счётом 6/2, 2/6, 5/7.
Второй ракеткой турнира стал серб Новак Джокович, который с самого начала сезона демонстрирует далеко не лучший свой теннис. Наверняка Новак хотел реабилитироваться в глазах своих болельщиков, попытавшись добиться успеха в
Под третиьм номером был посеян швейцарец Стэн Вавринка. Одолев в своём дебютном поединке чеха Иржи Веселы со счётом 6/2, 4/6, 6/2, Стэн, к удивлению большинства, проиграл свой следующий поединок уругвайцу Пабло Куэвасу — 4/6, 4/6. По словам представителя Швейцарии, ему просто не хватило игровой практики на грунте.
И, наконец, четвёртый номер при посеве достался многократному триумфатору турнира, испанцу Рафаэлю Надалю. На пути к завоеванию своего десятого трофея на «Мастерсе» в
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