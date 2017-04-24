Турниры прошедшей недели. Десима Рафаэля Надаля

Дебютный в сезоне грунтовый «Мастерс» регулярно собирает очень представительный состав участников, однако на этот раз соревнования пропустили два Топ-игрока — швейцарец Роджер Федерер и японец Кеи Нишикори.

Главным фаворитом турнира считался лидер рейтинга АТР, британец Энди Маррей, тем не менее чемпионом он так и не стал. Уроженец Глазго начинал своё выступление на «Мастерсе» в Монако со второго круга, где он в двух сетах одолел люксембуржца Жиля Мюллера, но вот уже в следующей игре британский спортсмен встретил серьёзное сопротивление от будущего финалиста турнира, испанца Альберта Рамоса. В матче ¼ финала Маррей уступил представителю Испании со счётом 6/2, 2/6, 5/7.

Второй ракеткой турнира стал серб Новак Джокович, который с самого начала сезона демонстрирует далеко не лучший свой теннис. Наверняка Новак хотел реабилитироваться в глазах своих болельщиков, попытавшись добиться успеха в Монте-Карло. К сожалению, в четвертьфинале соревнований его планы нарушил бельгиец Давид Гоффин, но и до этого серб не без труда обыгрывал своих соперников в трёхсетовых матчах: cперва — француза Жиля Симона, а затем — испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Под третиьм номером был посеян швейцарец Стэн Вавринка. Одолев в своём дебютном поединке чеха Иржи Веселы со счётом 6/2, 4/6, 6/2, Стэн, к удивлению большинства, проиграл свой следующий поединок уругвайцу Пабло Куэвасу — 4/6, 4/6. По словам представителя Швейцарии, ему просто не хватило игровой практики на грунте.