Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29536372/
24 апреля 2017, 18:19 | Теннис | GoTennis.ru

Турниры прошедшей недели. Десима Рафаэля Надаля

Прошедшая неделя оказалась богата на события: в Монте-Карло состоялся первый супертурнир грунтового сезона Monte-Carlo Rolex Masters, а по всему миру прошли матчи командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации», в том числе и поединок плей-офф Мировой группы между сборными России и Бельгии.

Дебютный в сезоне грунтовый «Мастерс» регулярно собирает очень представительный состав участников, однако на этот раз соревнования пропустили два Топ-игрока — швейцарец Роджер Федерер и японец Кеи Нишикори.

Главным фаворитом турнира считался лидер рейтинга АТР, британец Энди Маррей, тем не менее чемпионом он так и не стал. Уроженец Глазго начинал своё выступление на «Мастерсе» в Монако со второго круга, где он в двух сетах одолел люксембуржца Жиля Мюллера, но вот уже в следующей игре британский спортсмен встретил серьёзное сопротивление от будущего финалиста турнира, испанца Альберта Рамоса. В матче ¼ финала Маррей уступил представителю Испании со счётом 6/2, 2/6, 5/7.

Второй ракеткой турнира стал серб Новак Джокович, который с самого начала сезона демонстрирует далеко не лучший свой теннис. Наверняка Новак хотел реабилитироваться в глазах своих болельщиков, попытавшись добиться успеха в Монте-Карло. К сожалению, в четвертьфинале соревнований его планы нарушил бельгиец Давид Гоффин, но и до этого серб не без труда обыгрывал своих соперников в трёхсетовых матчах: cперва — француза Жиля Симона, а затем — испанца Пабло Карреньо-Бусту.

Под третиьм номером был посеян швейцарец Стэн Вавринка. Одолев в своём дебютном поединке чеха Иржи Веселы со счётом 6/2, 4/6, 6/2, Стэн, к удивлению большинства, проиграл свой следующий поединок уругвайцу Пабло Куэвасу — 4/6, 4/6. По словам представителя Швейцарии, ему просто не хватило игровой практики на грунте.

И, наконец, четвёртый номер при посеве достался многократному триумфатору турнира, испанцу Рафаэлю Надалю. На пути к завоеванию своего десятого трофея на «Мастерсе» в Монте-Карло Рафа сломил сопротивление британца Кайла Эдмунда, немца Александра Зверева, аргентинца Диего Шварцмана, бельгийца Давида Гоффина и своего соотечественника Альберта Рамоса, который был повержен в решающем поединке со счётом 6/1, 6/3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

Раду Албот завершил выступление на соревнованиях в Барселоне

Турниры прошедшей недели. Десима Рафаэля Надаля

Турнир АТР в Монте-Карло и матч "Кубка Федерации" Россия - Бельгия. Итоги опросов пользователей Портала GoTennis.ru