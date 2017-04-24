Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29536213/
24 апреля 2017, 18:02 | Теннис | Советский спорт

Английские СМИ: Шарапова принимала по 3−4 таблетки мельдония перед матчами

Daily Mail утверждает, что Мария Шарапова принимала по две таблетки мельдония за час до каждого матча, а перед важными играми эта дозировка увеличивалась до трех-четырех таблеток.

Daily <span class=error>Mail</span> утверждает что Мария <span class=error>Шарапова</span> принимала по две таблетки <span class=error>мельдония</span> за час до каждого матча а перед важными играми эта дозировка увеличивалась до <nobr>трех-четырех</nobr> таблеток. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Шараповой первоначально сказали принимать по две таблетки за час до матчей. А перед играми «особой важности» доза должна быть увеличена до трех или четырех таблеток. На «Уимблдоне» в 2015 году они принимала его шесть из семи дней, — утверждает издание.

Кроме того Daily Mail лишний раз напоминает, что мельдоний применялся советскими солдатами в во время войны в Афганистане.

Напомним, что Мария Шарапова вернется на корт после дисквалификации 25 апреля. Россиянка проведет матч в рамках турнира в Штутгарте.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

ФТР обсудит дальнейшую работу Мыскиной в сборной России в конце мая

ФТР обсудит дальнейшую работу Мыскиной в сборной России в конце мая

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Дальнейшая судьба капитана женской сборной России Анастасии Мыскиной будет определена Федерацией тенниса России (ФТР) в конце мая. Об этом ТАСС сообщил президент ФТР Шамиль Тарпищев.
Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

2 часа ОФП. Что получит ребенок за 150 тысяч рублей в месяц в школе Плющенко

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия

А вы видели, как Харитонов вырубил американца на прошедших выходных (видео)