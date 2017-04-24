Английские СМИ: Шарапова принимала по 3−4 таблетки мельдония перед матчами

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Шараповой первоначально сказали принимать по две таблетки за час до матчей. А перед играми «особой важности» доза должна быть увеличена до трех или четырех таблеток. На «Уимблдоне» в 2015 году они принимала его шесть из семи дней, — утверждает издание.

Кроме того Daily Mail лишний раз напоминает, что мельдоний применялся советскими солдатами в во время войны в Афганистане.

Напомним, что Мария Шарапова вернется на корт после дисквалификации 25 апреля. Россиянка проведет матч в рамках турнира в Штутгарте.