Первый финал Беларуси и скандал с Настасе
Исторический финал Беларуси, поддержка Азаренко со скамейки и истерика Конты
из-за оскорблений Настасе — в обзоре матчей Кубка Федерации.
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Безупречная Саснович
В прошедшие выходные состоялись матчи Кубка Федерации. Помимо игр
Когда выяснилось, что белорускам в Мировой группе играть без Азаренко, казалось, что они обречены. Но всё вышло совсем иначе. Александра Саснович стала новым лидером и успешно справилась с этой задачей. Саснович выиграла четыре одиночки из четырёх в этом розыгрыше Кубка Федерации. При этом против Виктории Голубич у неё получился очень тяжёлый матч, который шёл почти три часа. В нервной концовке у Голубич даже был скрытый матчбол, который Саснович отыграла обводящим ударом из сложной ситуации. В итоге Александра вытащила ту встречу, а вот на следующий день куда легче справилась с Тимей Бачински.
Решающее очко во второй игре кряду принесла молодая Арина Соболенко. В субботу она уступила Бачински, зато в воскресенье в затяжном матче одолела Голубич, которая после поражения не могла скрыть слёз. После матча Соболенко начали качать на руках и случайно заехали ногой в лицо Азаренко.
Вика позже написала, что она в порядке и с нетерпением ждёт финала, в котором она уже сможет принять участие как теннисистка. Своё возвращение она запланировала на июль, а финал будет в ноябре, так что у Азаренко ещё будет время набрать форму.
Финал белорускам, кстати, тоже играть дома против сборной США. Американки одолели команду Чехии, доминировавшую в Кубке Федерации в последние годы. Но в этот раз чешки не собрали лучший состав. Ехать в США перед стартом европейского грунтового сезона решились не многие. В результате одиночные встречи играли Катержина Синякова и 17-летняя Маркета Вондроушова. Но даже в таком составе чешки довели дело до пятого матча. Слишком хороша была Коко Вандевеге, которая и обе одиночки выиграла, и в решающей паре помогла Бетани
Сборная США впервые с 2010 года добралась до финала, а не побеждали они с 2000-го. Если для американок это уже 29-й финал в истории, то для Беларуси — первый. И уже по крайней мере можно смело говорить, что Серена Уильямс состав усилить не сможет, ведь она осенью ожидает появления первенца. В теории к команде могут присоединиться Винус Уильямс и Мэдисон Кис. Но в любом случае до игры ещё больше полугода, поэтому о раскладах говорить рановато.
Победа Свитолиной над Кербер не помогла Украине
Матчи
Подробнее о неудаче сборной России мы рассказали в другом материале. Элисе Мертенс в очередной раз наглядно показала, что в матчах сборных порой рейтинг не так важен. Бельгийка играла вдохновенно, и ничего с ней поделать россиянки не смогли. Так что теперь у России все надежды на вышеназванные изменения формата Мировой группы.
В Штутгарте на том же корте, где 26 апреля вернётся Мария Шарапова, состоялась встреча Германия — Украина. Анжелика Кербер в четвёртый раз кряду проиграла Элине Свитолиной. Для украинки это четвёртая победа над действующей первой ракеткой мира за последний год. Трижды она обыграла Кербер и ещё один раз — Серену Уильямс. Правда, эта победа произошла уже при счёте 2−0 в пользу Германии. Героиней встречи стала Юлия Гёргес, которая выиграла обе одиночки, справившись со Свитолиной и Цуренко.
У Франции хватало проблем до матча. Каролин Гарсия объявила, что не сыграет
В ещё одном матче
Как Настасе довёл Конту до слёз
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Но самый кошмар происходил на корте во время встречи Конты и Кырсти. Недовольный действиями судьи Настасе стал оскорблять всех вокруг.
Илие вывели со стадиона и лишили аккредитации. Хотя он пытался появиться и на следующий день, но его повторно попросили уйти. Конта после оскорблений в течение 10 минут была в истерике. Встречу даже остановили, но после паузы Йоханна взяла пять геймов кряду и выиграла мяч. Кырсте показалось, что британка преувеличила свою реакцию. «Меня называли и похуже, но я никогда не уходила с корта и продолжала играть. То, что мы не такая большая страна, как Великобритания, ещё не значит, что к нам можно так относиться», — сказала Сорана.
На следующий день местные болельщики недружелюбно встретили Конту, помахивая белыми платками. Драма не закончилась и после завершения встречи, так как итогового рукопожатия не последовало. При этом Румыния, у которой во второй день в роли капитана побывали Никулеску и Кырстя, в домашней встрече обыграла британок. Два очка принесла Симона Халеп, а победу добыла Ирина Бегу.
Австралия и Италия досрочно обеспечили себе победу в матчах против Сербии и Китайского Тайбэя. Неожиданно завершился матч в Канаде, где местные девушки одолели сборную Казахстана. Блеснула Франсуаза Абанда, обыгравшая Путинцеву и Шведову в двух сетах. А решающее очко принесла 16-летняя Бьянка Андреесу.
Если Мировую группу и правда расширят до 16 команд, то Канада, Румыния, Австралия и Италия тоже получат шанс сыграть в элитном дивизионе. Решение по поводу формата следующего сезона должно быть принято в августе.
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