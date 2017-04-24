Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA, несмотря на беременность

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Уильямс-младшая, недавно объявившая о беременности, не выходила на корт с 28 января после победы в финале Australian Open над старшей сестрой Винус.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова по-прежнему идет девятой, а Елена Веснина обошла Петру Квитову и поднялась на 14-ю строчку.

Рейтинг WTA

Положение на 24 апреля

1 (2*). С. Уильямс (США) — 7010 очков.

2 (1). Кербер (Германия) — 6925.

3 (3). Плишкова (Чехия) — 6020.

4 (4). Цибулкова (Словакия) — 5065.

5 (5). Халеп (Румыния) — 5021.

6 (6). Мугуруса (Испания) — 4691.

7 (7). Конта (Великобритания) — 4330.

8 (8). Радванска (Польша) — 4205.

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) — 4025.

10 (10). Кис (США) — 3857….

14 (15). ВЕСНИНА (Россия) — 2925….

16 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) — 2475….

29 (29). КАСАТКИНА (Россия) — 1630….

43 (44). МАКАРОВА (Россия) — 1250….

75 (77). РОДИНА (Россия) — 783.

77 (78). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) — 775….

88 (89). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) — 680.

89 (92). ХРОМАЧЕВА (Россия) — 680.

* — положение в предыдущем рейтинге.