Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29528868/
24 апреля 2017, 11:03 | Теннис | Спорт-Экспресс

Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA, несмотря на беременность

Американка Серена Уильямс вновь вышла в лидеры рейтинга WTA, обойдя Ангелик Кербер.

Американка <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> вновь вышла в лидеры рейтинга WTA обойдя Ангелик <span class=error>Кербер</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уильямс-младшая, недавно объявившая о беременности, не выходила на корт с 28 января после победы в финале Australian Open над старшей сестрой Винус.

Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова по-прежнему идет девятой, а Елена Веснина обошла Петру Квитову и поднялась на 14-ю строчку.

Рейтинг WTA

Положение на 24 апреля

1 (2*). С. Уильямс (США) — 7010 очков.

2 (1). Кербер (Германия) — 6925.

3 (3). Плишкова (Чехия) — 6020.

4 (4). Цибулкова (Словакия) — 5065.

5 (5). Халеп (Румыния) — 5021.

6 (6). Мугуруса (Испания) — 4691.

7 (7). Конта (Великобритания) — 4330.

8 (8). Радванска (Польша) — 4205.

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) — 4025.

10 (10). Кис (США) — 3857….

14 (15). ВЕСНИНА (Россия) — 2925….

16 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) — 2475….

29 (29). КАСАТКИНА (Россия) — 1630….

43 (44). МАКАРОВА (Россия) — 1250….

75 (77). РОДИНА (Россия) — 783.

77 (78). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) — 775….

88 (89). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) — 680.

89 (92). ХРОМАЧЕВА (Россия) — 680.

* — положение в предыдущем рейтинге.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

ITF расследует высказывания капитана сборной Румынии Настасе в адрес Серены Уильямс

ITF расследует высказывания капитана сборной Румынии Настасе в адрес Серены Уильямс

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Международная федерация тенниса (ITF) проводит расследование относительно высказываний капитана сборной Румынии по теннису Илие Настасе в отношении беременности второй «ракетки» мира американки Серены Уильямс. Об этом сообщает Би-би-си.
Еще 7 новостей  Все новости
22 апреля

Открытие стадиона в Санкт-Петербурге обернулось жутким скандалом

Ибрагимовичу придется завершить карьеру

Овечкина чуть не "сломали"