Серена Уильямс возглавила рейтинг WTA, несмотря на беременность
Американка Серена Уильямс вновь вышла в лидеры рейтинга WTA, обойдя Ангелик Кербер.
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Лучшая из россиянок Светлана Кузнецова
Рейтинг WTA
Положение на 24 апреля
1 (2*). С. Уильямс (США) — 7010 очков.
2 (1). Кербер (Германия) — 6925.
3 (3). Плишкова (Чехия) — 6020.
4 (4). Цибулкова (Словакия) — 5065.
5 (5). Халеп (Румыния) — 5021.
6 (6). Мугуруса (Испания) — 4691.
7 (7). Конта (Великобритания) — 4330.
8 (8). Радванска (Польша) — 4205.
9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) — 4025.
10 (10). Кис (США) — 3857….
14 (15). ВЕСНИНА (Россия) — 2925….
16 (16). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) — 2475….
29 (29). КАСАТКИНА (Россия) — 1630….
43 (44). МАКАРОВА (Россия) — 1250….
75 (77). РОДИНА (Россия) — 783.
77 (78). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) — 775….
88 (89). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) — 680.
89 (92). ХРОМАЧЕВА (Россия) — 680.
* — положение в предыдущем рейтинге.
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