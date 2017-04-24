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https://sport.mail.ru/news/tennis/29528674/
24 апреля 2017, 10:57 | Теннис | БЕЛТА

Сборная США стала соперницей белорусских теннисисток в финале Кубка Федерации

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной США стали вторыми финалистками розыгрыша Кубка Федерации, где встретятся с командой Беларуси, которая впервые добралась до решающего матча, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче проходившем на кортах американок они победили чешских теннисисток 3:2 и в ноябре приедут в Минск на финал. Увеличить
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В полуфинальном матче, проходившем на кортах американок, они победили чешских теннисисток 3:2 и в ноябре приедут в Минск на финал.

Белорусские теннисистки в своем первом полуфинале победили на корте минской «Чижовки-Арены» соперниц из команды Швейцарии со счетом 3:2. Две виктории одержала Александра Саснович, еще один победный балл завоевала Арина Соболенко, которая досрочно обеспечила белорускам общую победу в матче. В ничего не значившей парной встрече Ольга Говорцова и Вера Лапко уступили Мартине Хингис.

Таким образом, 11—12 ноября сборная Беларуси будет хозяином решающего матча Кубка Федерации с американскими теннисистками. К тому времени в составе белорусской дружины может сыграть Виктория Азаренко, которая после рождения ребенка планирует вернуться на корт летом на турнире в американском Стэнфорде. В прошлые годы команды Беларуси и США лишь однажды встречались в розыгрыше Кубка Федерации. В 2012 году американки победили на своей площадке с «сухим» счетом 5:0. Сборная США 17 раз становилась победителем этого турнира, последний раз в 2000 году.

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