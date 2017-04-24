Сборная США стала соперницей белорусских теннисисток в финале Кубка Федерации

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В полуфинальном матче, проходившем на кортах американок, они победили чешских теннисисток 3:2 и в ноябре приедут в Минск на финал.

Белорусские теннисистки в своем первом полуфинале победили на корте минской «Чижовки-Арены» соперниц из команды Швейцарии со счетом 3:2. Две виктории одержала Александра Саснович, еще один победный балл завоевала Арина Соболенко, которая досрочно обеспечила белорускам общую победу в матче. В ничего не значившей парной встрече Ольга Говорцова и Вера Лапко уступили Мартине Хингис.