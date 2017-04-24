Сборная США стала соперницей белорусских теннисисток в финале Кубка Федерации
24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теннисистки сборной США стали вторыми финалистками розыгрыша Кубка Федерации, где встретятся с командой Беларуси, которая впервые добралась до решающего матча, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В полуфинальном матче, проходившем на кортах американок, они победили чешских теннисисток 3:2 и в ноябре приедут в Минск на финал.
Белорусские теннисистки в своем первом полуфинале победили на корте минской «Чижовки-Арены» соперниц из команды Швейцарии со счетом 3:2. Две виктории одержала Александра Саснович, еще один победный балл завоевала Арина Соболенко, которая досрочно обеспечила белорускам общую победу в матче. В ничего не значившей парной встрече Ольга Говорцова и Вера Лапко уступили Мартине Хингис.
Таким образом,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter