Дияс отыграла 52 строки в рейтинге WTA
Обновился еженедельный рейтинг теннисисток WTA, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В одиночном разряде на позицию первой ракетки мира взошла американка Серена Уильямс, сместившая на вторую строку немку Анжелик Кербер. Замыкает тройку чешская теннсисистка Каролина Плишкова.
Представительницы Казахстана в ТОП-100 не изменили своих позиций: Юлия Путинцева — 31-я, Ярослава Шведова — 51-я. Ближайшая к сотне сильнейших казахстанка Зарина Дияс поднялась с 239-го на 187-е место.
В парном разряде Шведова осталась 13-й.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter