Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29528368/
24 апреля 2017, 10:42 | Теннис | Sports.kz

Дияс отыграла 52 строки в рейтинге WTA

Обновился еженедельный рейтинг теннисисток WTA, сообщает Sports.kz.

Обновился еженедельный рейтинг теннисисток WTA сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В одиночном разряде на позицию первой ракетки мира взошла американка Серена Уильямс, сместившая на вторую строку немку Анжелик Кербер. Замыкает тройку чешская теннсисистка Каролина Плишкова.

Представительницы Казахстана в ТОП-100 не изменили своих позиций: Юлия Путинцева — 31-я, Ярослава Шведова — 51-я. Ближайшая к сотне сильнейших казахстанка Зарина Дияс поднялась с 239-го на 187-е место.

В парном разряде Шведова осталась 13-й.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
23 апреля

Сборная Казахстана крупно проиграла Южной Корее на чемпионате мира-2017

Бой за пояс, которого не хватает Головкину, состоится в Лондоне 8 июля

«Кайрат» вырвал ничью, забив два гола в меньшинстве «Иртышу»