Дияс отыграла 52 строки в рейтинге WTA

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В одиночном разряде на позицию первой ракетки мира взошла американка Серена Уильямс, сместившая на вторую строку немку Анжелик Кербер. Замыкает тройку чешская теннсисистка Каролина Плишкова.

Представительницы Казахстана в ТОП-100 не изменили своих позиций: Юлия Путинцева — 31-я, Ярослава Шведова — 51-я. Ближайшая к сотне сильнейших казахстанка Зарина Дияс поднялась с 239-го на 187-е место.

В парном разряде Шведова осталась 13-й.