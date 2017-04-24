Кукушкин поднялся на одну строчку в рейтинге АТР

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Первая тройка рейтинга одиночного разряда не претерпела изменений. Лидирует британец Энди Маррей, за ним следуют Новак Джокович из Сербии и швейцарец Стэн Вавринка.

Казахстанец Михаил Кукушкин поднялся на одну позицию в ТОП-100, став 76-м. Ближайший к первой сотне Александр Бублик потерял восемь позиций, сместившись на 146-е место.