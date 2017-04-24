Кукушкин поднялся на одну строчку в рейтинге АТР
Вышел обновленный рейтинг Ассоциации
теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Первая тройка рейтинга одиночного разряда не претерпела изменений. Лидирует британец Энди Маррей, за ним следуют Новак Джокович из Сербии и швейцарец Стэн Вавринка.
Казахстанец Михаил Кукушкин поднялся на одну позицию в ТОП-100, став 76-м. Ближайший к первой сотне Александр Бублик потерял восемь позиций, сместившись на 146-е место.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter