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https://sport.mail.ru/news/tennis/29527821/
24 апреля 2017, 10:17 | Теннис | Sports.kz

Кукушкин поднялся на одну строчку в рейтинге АТР

Вышел обновленный рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Sports.kz.

Вышел обновленный рейтинг Ассоциации <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> (ATP) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Первая тройка рейтинга одиночного разряда не претерпела изменений. Лидирует британец Энди Маррей, за ним следуют Новак Джокович из Сербии и швейцарец Стэн Вавринка.

Казахстанец Михаил Кукушкин поднялся на одну позицию в ТОП-100, став 76-м. Ближайший к первой сотне Александр Бублик потерял восемь позиций, сместившись на 146-е место.

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