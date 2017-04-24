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24 апреля 2017, 9:55 | Теннис | Sports.kz

Казахстанки обыграли канадок в парной встрече Кубка Федерации

В Монреале состоялась парная встреча плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации матча Канада — Казахстан, сообщает Sports.kz.

В Монреале состоялась парная встреча <nobr>плей-офф </nobr>II Мировой группы Кубка Федерации матча Канада — Казахстан сообщает Sports.kz. Увеличить
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За Казахстан сыграли Камила Керимбаева и Галина Воскобоева, а хозяйки корта выступили в составе Габриэлы Дабровски и Катрин Себов.

Итогом поединка стала победа казахстанских теннисисток — 6:7, 7:6, 10:5. Общий счет противостояния — 3:2 в пользу канадок, которые и выступят во II Мировой группе в следующем году.

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