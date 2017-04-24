Казахстанки обыграли канадок в парной встрече Кубка Федерации
В Монреале состоялась парная встреча
плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации матча Канада — Казахстан, сообщает Sports.kz.
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За Казахстан сыграли Камила Керимбаева и Галина Воскобоева, а хозяйки корта выступили в составе Габриэлы Дабровски и Катрин Себов.
Итогом поединка стала победа казахстанских теннисисток — 6:7, 7:6, 10:5. Общий счет противостояния — 3:2 в пользу канадок, которые и выступят во II Мировой группе в следующем году.
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