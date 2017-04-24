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https://sport.mail.ru/news/tennis/29526546/
24 апреля 2017, 1:34 | Теннис | GoTennis.ru

«Кубок Федерации». Сборная США одержала победу над командой Чехии

Дуэт американских теннисисток Бетани Маттек-Сэндс и Коко Вандевеге принёс итоговую победу сборной своей страны в полуфинальном матче Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» над командой Чехии, обыграв со счётом 6/2, 6/3 чешек Кристину Плишкову и Катержину Синякову.

За 1 час 21 минуту, проведённые на корте, Бетани и Коко сделали два эйса, четыре брейка и две двойные ошибки, тогда как их оппонентки выполнили один эйс, реализовали один брейк-пойнт и дважды ошиблись на подаче. Прежде пары на кортах не встречались.

Таким образом, сборная США одолела команду Чехии со счётом 3:2 и теперь в финале соревнований сыграет со сборной Беларуси.
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