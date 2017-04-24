«Кубок Федерации». Сборная США одержала победу над командой Чехии

За 1 час 21 минуту, проведённые на корте, Бетани и Коко сделали два эйса, четыре брейка и две двойные ошибки, тогда как их оппонентки выполнили один эйс, реализовали один брейк-пойнт и дважды ошиблись на подаче. Прежде пары на кортах не встречались.

Таким образом, сборная США одолела команду Чехии со счётом 3:2 и теперь в финале соревнований сыграет со сборной Беларуси.