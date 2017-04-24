«Кубок Федерации». Сборная США одержала победу над командой Чехии
Дуэт американских теннисисток Бетани
Маттек-Сэндс и Коко Вандевеге принёс итоговую победу сборной своей страны в полуфинальном матче Мировой группы командного чемпионата мира по теннису «Кубок Федерации» над командой Чехии, обыграв со счётом 6/2, 6/3 чешек Кристину Плишкову и Катержину Синякову.
За 1 час 21 минуту, проведённые на корте, Бетани и Коко сделали два эйса, четыре брейка и две двойные ошибки, тогда как их оппонентки выполнили один эйс, реализовали один
Таким образом, сборная США одолела команду Чехии со счётом 3:2 и теперь в финале соревнований сыграет со сборной Беларуси.
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