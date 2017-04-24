Богдан Обрадович: Джоковичу стоит взять совет у Федерера

«В этом сезоне Федерер показывает просто невероятный теннис. В свои 35 лет он смог вернуться в Топ-10 и стать победителем Australian Open. Думаю, что, если Новак хочет что-то улучшить в своей игре и вновь побороться за вершину рейтинга, то было бы хорошо, если бы он взял совет у Роджера. Они хорошо знакомы, да и вряд ли Федерер откажет в этом Джоковичу.

Новак сейчас находится в далеко не самой лучшей форме, у него есть ряд проблем, над которыми стоило бы поработать. Но, считаю, что всё ещё можно исправить. Да, Маррей прилично так оторвался, но зацепиться за первую позицию ещё можно, — приводит слова Обрадовича агентство Reuters.