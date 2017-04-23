Россиянок вернули с небес на землю

За минувший уик-энд Елена Веснина несколько раз повторила прописную истину: «Кубок федерации — это всегда сумасшедшее напряжение, нервозность. Игры за сборную не бывают спокойными». Таким и получился матч за место в Мировой группе Кубка федерации между сборными России и Бельгии — напряженным и нервным. В составе нынешней бельгийской команды нет звезд уровня Ким Клийстерс и Жюстин Энен, а первая ракетка этой страны стоит только 66-й в мировом рейтинге. Тем не менее, легкого матча никто не ждал. Капитан нашей команды Анастасия Мыскина напоминала, что легко россиянкам не было и в поединке с неизвестными теннисистками с Тайваня. А Дарья Касаткина субботним утром предварила противостояние снимком пустого корта МСА «Лужники» в «Инстаграме» с подписью «Затишье перед бурей».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTLgCRbhpkf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">8:30 calm before the storm ?#letsGoRussia #fedcup</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Daria Kasatkina (@kasatkina) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-22T07:44:19+00:00">Apr 22, 2017 at 12:44am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БУРЯ МЕРТЕНС

Веснина понимала, что как лидер и первый номер команды (эту роль она примерила на себя впервые), обязана во что бы то ни стало выигрывать стартовую встречу с Элисон ван Эйтванк. 30-летняя теннисистка из Сочи волновалась, но действовала уверенно — 6:3, 6:4. Второй субботний матч между Анастасией Павлюченковой и Элизе Мертенс длился всего 59 минут — равная борьба шла только на старте, а со счета 3:4 бельгийка взяла девять геймов подряд — 6:4, 6:0. Свою неудачу Настя объяснила тем, что не успела адаптироваться к игре на грунте и действовала слишком прямолинейно.

Мертенс на пресс-конференции после этого поединка широко улыбалась и напоминала, что и сама попробовала земляной корт только в Москве, а на прошлой неделе еще играла на харде в Швейцарии. Еще Мертенс скромно отметила, что, хоть формально и является лидером сборной, себя таковой не ощущает. Наверное, зря. Потому что в воскресной встрече первых ракеток против Весниной 21-летняя бельгийка выглядела очень спокойной, уверенной и мотивированной. Она почти не ошибалась, вынуждая соперницу добывать каждое очко самой. Сделав брейк в пятом гейме первого сета, бельгийка довела партию до победы. У Весниной было шесть брейк-пойнтов, но все они так и остались нереализованными: бельгийка в эти ключевые моменты играла просто здорово. Упрекнуть Елену в желании бороться язык не повернется, только вот число ее ошибок значительно превышало то, которое Мертенс могла ей простить — 4:6, 6:1, 2:6.

На пресс-конференции Веснина, которая выглядела очень расстроенной, отдавала сопернице должное за вдохновленную игру, какую, по словам опытной сочинки, многие могут показывать исключительно в матчах за сборную. А о своей команде россиянка сказала так: «Нам ничего не дается просто. Мы должны выигрывать именно так». С надрывом, надо полагать, имелось в виду. Словно в подтверждение слов старшей подруги по команде свой матч начала Дарья Касаткина, заменившая Анастасию Павлюченкову. В составе сборной Бельгии вместо Элисон ван Эйтванк против Касаткиной неожиданно вышла Марина Заневская. Эта теннисистка родом из Одессы, сменила гражданство и начала играть за новую сборную только в этом году. И это был ее дебютный одиночный матч. Он продолжался три партии. И в решающий момент Касаткина, отыграв три брейк-пойнта, взяла важнейшее очко — 5:7, 6:1, 6:0. Но праздновать 19-летней теннисистке было некогда: через полчаса ей предстояла решающая битва в паре.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?? <a href="https://twitter.com/DKasatkina">@DKasatkina</a> sends the <a href="https://twitter.com/hashtag/FedCup?src=hash">#FedCup</a> World Group play-off in Moscow into a deciding 5th rubber with a 57 61 60 win over ?? Maryna Zanevska <a href="https://t.co/L8IP4hyRRe">pic.twitter.com/L8IP4hyRRe</a></p>— Fed Cup (@FedCup) <a href="https://twitter.com/FedCup/status/856177797542420481">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧУДО НЕ УДАЛОСЬ

Веснина и Касаткина имеют успешный опыт совместных выступлений. Они вместе выигрывали «Кубок Кремля"-2015 и побеждали одну из сильнейших пар последних лет Мартина Хингис / Саня Мирза, да и в Кубке федерации однажды записали на свой счет победу. Правда, та игра уже ни на что не влияла. Решающую пару сборная России не играла с финала-2015, когда Веснина и Павлюченкова потерпели поражение. Увы, неприятная традиция продолжилась и сейчас.

Весниной и Касаткиной в воскресенье противостоял дуэт Элизе Мертенс/Ан-Софи Местах, который тоже вполне сыгран. В прошлом году бельгийки вместе завоевали титул на турнире WTA в Окленде, побеждали на уровне ITF и даже играли на Уимблдоне против сестер Уильямс. Словом, испытание россиянкам предстояло не самое простое.

Бельгийки начали активнее, и сходу повели 3:0. Они здорово принимали, в том числе и на вылет, и не боялись рисковать. И риск этот оправдывался. Нешуточная борьба развернулась за шестой гейм на подаче Весниной, который россиянки с 40:15 проиграли. Вскоре первый сет завершился в пользу бельгиек — 6:1. В начале второй партии россиянки вроде бы наладили игру и даже впервые сделали брейк и повели 3:1, но следующие четыре гейма остались за соперницами. Особенно зверствовала Местах, не игравшая в одиночке. Она раз за разом била соперницам в тело, активничала у сетки и давила своими мощными ударами. Ну, и собственные ошибки хозяйкам не помогали.

Бельгийки повели 5:4 и подавали на матч. И тут россиянки, совершив маленькое чудо, подарили немногочисленным оставшимся в зале болельщикам надежду. Местах, которая явно была в ударе, дважды ударами с лета у сетки зарабатывала матчболы, россиянки их дважды героически отыгрывали. Сначала Веснина поставила точку в долгом обмене ударами с задней линии с Мертенс, а потом Елена же выстрелила по линии. Счет в результате стал 5:5. Был у хозяек шанс взять и следующую подачу оппоненток, но Местах выдала два эйса подряд, и в итоге дело дошло до тай-брейка. Три подряд удара у сетки — смэш, с лета, смэш и Бельгия повела 3:0. Трибуны не унимались «Рос-си-я!», но в игру россиянок вновь вмешались неточности. Две ошибки со счета 2:4 привели к третьему матчболу, на котором Местах приняла подачу навылет.

Бельгийки, не успев даже пожать рук соперницам, принялись праздновать победу со своим капитаном и другими членами команды прямо на корте. Бельгия в сезоне-2018 сыграет в Мировой группе, а России придется задержаться во втором по значимости дивизионе еще как минимум на год.