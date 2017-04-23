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23 апреля 2017, 23:31 | Теннис | Спорт-Экспресс

Россиянок вернули с небес на землю

Сборная России проиграла на грунтовом корте в Москве бельгийкам со счетом 2:3 и не смогла вернуться в Мировую группу.

Сборная России проиграла на грунтовом корте в Москве бельгийкам со счетом 2:3 и не смогла вернуться в Мировую группу. Увеличить
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За минувший уик-энд Елена Веснина несколько раз повторила прописную истину: «Кубок федерации — это всегда сумасшедшее напряжение, нервозность. Игры за сборную не бывают спокойными». Таким и получился матч за место в Мировой группе Кубка федерации между сборными России и Бельгии — напряженным и нервным. В составе нынешней бельгийской команды нет звезд уровня Ким Клийстерс и Жюстин Энен, а первая ракетка этой страны стоит только 66-й в мировом рейтинге. Тем не менее, легкого матча никто не ждал. Капитан нашей команды Анастасия Мыскина напоминала, что легко россиянкам не было и в поединке с неизвестными теннисистками с Тайваня. А Дарья Касаткина субботним утром предварила противостояние снимком пустого корта МСА «Лужники» в «Инстаграме» с подписью «Затишье перед бурей».

БУРЯ МЕРТЕНС

Веснина понимала, что как лидер и первый номер команды (эту роль она примерила на себя впервые), обязана во что бы то ни стало выигрывать стартовую встречу с Элисон ван Эйтванк. 30-летняя теннисистка из Сочи волновалась, но действовала уверенно — 6:3, 6:4. Второй субботний матч между Анастасией Павлюченковой и Элизе Мертенс длился всего 59 минут — равная борьба шла только на старте, а со счета 3:4 бельгийка взяла девять геймов подряд — 6:4, 6:0. Свою неудачу Настя объяснила тем, что не успела адаптироваться к игре на грунте и действовала слишком прямолинейно.

Мертенс на пресс-конференции после этого поединка широко улыбалась и напоминала, что и сама попробовала земляной корт только в Москве, а на прошлой неделе еще играла на харде в Швейцарии. Еще Мертенс скромно отметила, что, хоть формально и является лидером сборной, себя таковой не ощущает. Наверное, зря. Потому что в воскресной встрече первых ракеток против Весниной 21-летняя бельгийка выглядела очень спокойной, уверенной и мотивированной. Она почти не ошибалась, вынуждая соперницу добывать каждое очко самой. Сделав брейк в пятом гейме первого сета, бельгийка довела партию до победы. У Весниной было шесть брейк-пойнтов, но все они так и остались нереализованными: бельгийка в эти ключевые моменты играла просто здорово. Упрекнуть Елену в желании бороться язык не повернется, только вот число ее ошибок значительно превышало то, которое Мертенс могла ей простить — 4:6, 6:1, 2:6.

На пресс-конференции Веснина, которая выглядела очень расстроенной, отдавала сопернице должное за вдохновленную игру, какую, по словам опытной сочинки, многие могут показывать исключительно в матчах за сборную. А о своей команде россиянка сказала так: «Нам ничего не дается просто. Мы должны выигрывать именно так». С надрывом, надо полагать, имелось в виду. Словно в подтверждение слов старшей подруги по команде свой матч начала Дарья Касаткина, заменившая Анастасию Павлюченкову. В составе сборной Бельгии вместо Элисон ван Эйтванк против Касаткиной неожиданно вышла Марина Заневская. Эта теннисистка родом из Одессы, сменила гражданство и начала играть за новую сборную только в этом году. И это был ее дебютный одиночный матч. Он продолжался три партии. И в решающий момент Касаткина, отыграв три брейк-пойнта, взяла важнейшее очко — 5:7, 6:1, 6:0. Но праздновать 19-летней теннисистке было некогда: через полчаса ей предстояла решающая битва в паре.

ЧУДО НЕ УДАЛОСЬ

Веснина и Касаткина имеют успешный опыт совместных выступлений. Они вместе выигрывали «Кубок Кремля"-2015 и побеждали одну из сильнейших пар последних лет Мартина Хингис / Саня Мирза, да и в Кубке федерации однажды записали на свой счет победу. Правда, та игра уже ни на что не влияла. Решающую пару сборная России не играла с финала-2015, когда Веснина и Павлюченкова потерпели поражение. Увы, неприятная традиция продолжилась и сейчас.

Весниной и Касаткиной в воскресенье противостоял дуэт Элизе Мертенс/Ан-Софи Местах, который тоже вполне сыгран. В прошлом году бельгийки вместе завоевали титул на турнире WTA в Окленде, побеждали на уровне ITF и даже играли на Уимблдоне против сестер Уильямс. Словом, испытание россиянкам предстояло не самое простое.

Бельгийки начали активнее, и сходу повели 3:0. Они здорово принимали, в том числе и на вылет, и не боялись рисковать. И риск этот оправдывался. Нешуточная борьба развернулась за шестой гейм на подаче Весниной, который россиянки с 40:15 проиграли. Вскоре первый сет завершился в пользу бельгиек — 6:1. В начале второй партии россиянки вроде бы наладили игру и даже впервые сделали брейк и повели 3:1, но следующие четыре гейма остались за соперницами. Особенно зверствовала Местах, не игравшая в одиночке. Она раз за разом била соперницам в тело, активничала у сетки и давила своими мощными ударами. Ну, и собственные ошибки хозяйкам не помогали.

Бельгийки повели 5:4 и подавали на матч. И тут россиянки, совершив маленькое чудо, подарили немногочисленным оставшимся в зале болельщикам надежду. Местах, которая явно была в ударе, дважды ударами с лета у сетки зарабатывала матчболы, россиянки их дважды героически отыгрывали. Сначала Веснина поставила точку в долгом обмене ударами с задней линии с Мертенс, а потом Елена же выстрелила по линии. Счет в результате стал 5:5. Был у хозяек шанс взять и следующую подачу оппоненток, но Местах выдала два эйса подряд, и в итоге дело дошло до тай-брейка. Три подряд удара у сетки — смэш, с лета, смэш и Бельгия повела 3:0. Трибуны не унимались «Рос-си-я!», но в игру россиянок вновь вмешались неточности. Две ошибки со счета 2:4 привели к третьему матчболу, на котором Местах приняла подачу навылет.

Бельгийки, не успев даже пожать рук соперницам, принялись праздновать победу со своим капитаном и другими членами команды прямо на корте. Бельгия в сезоне-2018 сыграет в Мировой группе, а России придется задержаться во втором по значимости дивизионе еще как минимум на год.
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