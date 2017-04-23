Россиянок вернули с небес на землю
Сборная России проиграла на грунтовом корте в Москве бельгийкам со счетом 2:3 и не смогла вернуться в Мировую группу.
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За минувший
БУРЯ МЕРТЕНС
Веснина понимала, что как лидер и первый номер команды (эту роль она примерила на себя впервые), обязана во что бы то ни стало выигрывать стартовую встречу с Элисон ван Эйтванк. 30-летняя теннисистка из Сочи волновалась, но действовала уверенно — 6:3, 6:4. Второй субботний матч между Анастасией Павлюченковой и Элизе Мертенс длился всего 59 минут — равная борьба шла только на старте, а со счета 3:4 бельгийка взяла девять геймов подряд — 6:4, 6:0. Свою неудачу Настя объяснила тем, что не успела адаптироваться к игре на грунте и действовала слишком прямолинейно.
Мертенс на
На
ЧУДО НЕ УДАЛОСЬ
Веснина и Касаткина имеют успешный опыт совместных выступлений. Они вместе выигрывали «Кубок Кремля"-2015 и побеждали одну из сильнейших пар последних лет Мартина Хингис / Саня Мирза, да и в Кубке федерации однажды записали на свой счет победу. Правда, та игра уже ни на что не влияла. Решающую пару сборная России не играла с финала-2015, когда Веснина и Павлюченкова потерпели поражение. Увы, неприятная традиция продолжилась и сейчас.
Весниной и Касаткиной в воскресенье противостоял дуэт Элизе Мертенс/Ан-Софи Местах, который тоже вполне сыгран. В прошлом году бельгийки вместе завоевали титул на турнире WTA в Окленде, побеждали на уровне ITF и даже играли на Уимблдоне против сестер Уильямс. Словом, испытание россиянкам предстояло не самое простое.
Бельгийки начали активнее, и сходу повели 3:0. Они здорово принимали, в том числе и на вылет, и не боялись рисковать. И риск этот оправдывался. Нешуточная борьба развернулась за шестой гейм на подаче Весниной, который россиянки с 40:15 проиграли. Вскоре первый сет завершился в пользу бельгиек — 6:1. В начале второй партии россиянки вроде бы наладили игру и даже впервые сделали брейк и повели 3:1, но следующие четыре гейма остались за соперницами. Особенно зверствовала Местах, не игравшая в одиночке. Она раз за разом била соперницам в тело, активничала у сетки и давила своими мощными ударами. Ну, и собственные ошибки хозяйкам не помогали.
Бельгийки повели 5:4 и подавали на матч. И тут россиянки, совершив маленькое чудо, подарили немногочисленным оставшимся в зале болельщикам надежду. Местах, которая явно была в ударе, дважды ударами с лета у сетки зарабатывала матчболы, россиянки их дважды героически отыгрывали. Сначала Веснина поставила точку в долгом обмене ударами с задней линии с Мертенс, а потом Елена же выстрелила по линии. Счет в результате стал 5:5. Был у хозяек шанс взять и следующую подачу оппоненток, но Местах выдала два эйса подряд, и в итоге дело дошло до
Бельгийки, не успев даже пожать рук соперницам, принялись праздновать победу со своим капитаном и другими членами команды прямо на корте. Бельгия в сезоне-2018 сыграет в Мировой группе, а России придется задержаться во втором по значимости дивизионе еще как минимум на год.
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