Виктории Азаренко попали ногой по лицу во время празднования победы сборной в Fed Cup

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Экс-первая ракетка мира Азаренко, в конце декабря родившая сына, не принимала участия в матче, но подошла к команде в тот момент, когда теннисистки и тренеры качали одержавшую решающую победу Арину Соболенко и получила случайный, но чувствительный удар ногой по лицу.

Сборная Белоруссии вышла в финал Кубка Федерации впервые в своей истории.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ouch, Vika got kicked in the face during the celebration? <a href="https://t.co/4of9EbQfjY">pic.twitter.com/4of9EbQfjY</a></p>— Mike (@mrenzaero) <a href="https://twitter.com/mrenzaero/status/856141105133498368">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>