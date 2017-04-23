Виктории Азаренко попали ногой по лицу во время празднования победы сборной в Fed Cup
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила случайный удар ногой по лицу во время празднования победы сборной в полуфинале Кубка Федерации над швейцарками, видео инцидента опубликовано в Twitter.
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Видимо, что-то случилось...
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Сборная Белоруссии вышла в финал Кубка Федерации впервые в своей истории.
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