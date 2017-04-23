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23 апреля 2017, 23:34 | Теннис | Р-Спорт

Виктории Азаренко попали ногой по лицу во время празднования победы сборной в Fed Cup

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила случайный удар ногой по лицу во время празднования победы сборной в полуфинале Кубка Федерации над швейцарками, видео инцидента опубликовано в Twitter.

Белорусская теннисистка Виктория <span class=error>Азаренко</span> получила случайный удар ногой по лицу во время празднования победы сборной в полуфинале Кубка Федерации над швейцарками видео инцидента опубликовано в Twitter. Увеличить
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Экс-первая ракетка мира Азаренко, в конце декабря родившая сына, не принимала участия в матче, но подошла к команде в тот момент, когда теннисистки и тренеры качали одержавшую решающую победу Арину Соболенко и получила случайный, но чувствительный удар ногой по лицу.

Сборная Белоруссии вышла в финал Кубка Федерации впервые в своей истории.
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